Hánytak és horkoltak, miközben megerőszakolta őket

Pont úgy nézett ki, mint bármely más járókelő Manchesterben. Kedves volt, megnyerő stílusú, és segítséget ajánlott fiatal, ittas, védtelen, zömében huszonéves férfiaknak az éjszakában. Meginvitálta őket a lakásába egy italra vagy hajlékot kínált nekik, ha éppen elkeveredtek a barátaiktól, lemerült a telefonjuk vagy csak potenciális áldozatnak vélte őket.

A szumátrai születésű Reynhard Sinagát négy különböző ügyben összesen 159 szexuális támadás miatt ítélték életfogytiglani börtönbüntetésre, ebből 136 nemi erőszak volt. A támadásokat 48 férfi szenvedte el 2015 és 2017 között Nagy-Britanniában, Manchesterben, ám a rendőrség a rendelkezésre álló adatok alapján úgy tudja, Sinaga több mint tíz év alatt összesen 195 férfit csalhatott magához, akiket ezután bedrogozott – a gyanú szerint a folyékony ecstasyként ismert GHB-val vagy más néven Ginával –, majd megerőszakolt.

Áldozatai néhány kivételtől eltekintve heteroszexuális, fiatal férfiak voltak, a drog hatására bekövetkező emlékezetvesztés miatt azonban nem tudták, mi történt velük. Csak akkor szembesültek az igazsággal, amikor a rendőrség megkereste őket.

Az egyik áldozat magához tért

Azután kutatták fel őket, hogy a Daily Mail információi szerint 2017. június 2-án Sinaga egyik áldozata, egy 18 éves rögbijátékos magához tért, miközben a férfi megerőszakolta. Noha a kb. 182 centi magas, 80 kilós sportoló gyenge volt a randidrogtól, végül sikerrel leszerelte a menekülés közben őt többször megharapó, kb. 170 centi magas, meztelen Sinagát - olyannyira, hogy végül eszméletlenül hagyta őt a lakásban.

Miután összeszedte a holmiját, elviharzott, de nem jutott messzire: a telefonja lemerült, segítséget kellett kérnie, így visszatért a házba. Az egyik szomszéd engedte be, innen hívta fel az anyját és a rendőrséget. Sinagát ezután mentővel vitték kórházba a sebesülései miatt, a fiatal férfit pedig letartóztatták, felmerült ugyanis, hogy Sinagának koponyaűri vérzése keletkezett.

A nyomozóknak akkor tűnt fel, hogy Sinagával valami nem stimmel, amikor a kórházban különösen kezdett viselkedni, és nem volt hajlandó feloldani a telefonja biztonsági kódját. A fehér iPhone-t egyébként a sportoló találta meg, egyes források szerint a saját nadrágja zsebében, más információk szerint pedig kitépte Sinaga kezéből. A telefonon talált videókból kiderült, hogy Sinaga háromszor is megerőszakolta a rögbijátékost, mialatt eszméletlen volt. De nem csak róla készített felvételeket: korábbi támadásait is rögzítette, amiket egy másik telefonon és további elektronikus eszközökön is tárolt. A hatóságok több száz órányi, 3,29 terrabájtnyi (kb. 250 DVD-nek felel meg) felvételt találtak,

akadt közöttük olyan is, ami egy nyolc órán át tartó erőszakot mutatott be.

Sinaga ügyét 2018 júniusában kezdték tárgyalni, végül több különböző büntetőeljárás indult ellene. Az utolsó hétfőn zárult le, a sajtót is csak ekkor engedték be először a tárgyalóterembe. Az első két büntetőügy lezárulta után 20 év börtönre ítélték, a hétfői döntés értelmében pedig legalább harminc évig börtönben marad. Ez alapján a hatvanas évei közepén szabadulhat, ha egyáltalán – a bírónő szerint ugyanis megfontolandó volna a tényleges életfogytiglani büntetés kiszabása is, amire Nagy-Britanniában gyilkossági ügyeken kívül még nem volt példa.

De kicsoda Reynhard Sinaga?

A fiatal férfi 1983 februárjában született Indonéziában, Szumátra szigetén, édesapja tehetős bankár, két fiatalabb testvére van. Sinaga gyerekként magániskolákat végzett, lapinformációk szerint Jakartában nőtt fel, a családot szobalányok és sofőrök segítették. Itt járt először egyetemre is, építészetet tanult, majd 2007-ben az Egyesült Királyságba költözött.

Az ottani életét, a manchesteri melegnegyedhez közeli, bárok, szórakozóhelyek környéken fellelhető lakását, melyben egyedül élt, édesapja finanszírozta. A Daily Mailnek nyilatkozó névtelen források szerint családja nem tudott szexuális irányultságáról sem, szülei szerették volna, ha hazaköltözik és megházasodik, családot alapít. Csak akkor tudták meg, hogy fiuk homoszexuális, amikor már letartóztatták.

Édesanyja az egyik, még a büntetőügyet megelőző meghallgatásra elment, ám amikor meghallotta, milyen bizonyítékok szólnak a fia ellen, visszament Indonéziába, és azóta sem tért vissza. Sinaga ügyvédjét mindenesetre a család fizette, egyes hírek szerint teljesen sokkolta őket az ügy.

Sinaga sosem dolgozott, viszont Manchesterben is járt egyetemre, itt két MA fokozatot is szerzett, a másodikat szociológiából, 2011-ben. Ezután a Leeds-i Egyetemre iratkozott be, társadalomföldrajzból szeretett volna PhD-zni. Doktori értekezésének tézise az alábbi volt: „Szexualitás és mindennapi transznacionalitás. A dél-ázsiai homoszexuális és biszexuális férfiak Manchesterben.” A doktori fokozatot végül nem szerezte meg, letartóztatása után az egyetem felfüggesztette a jogviszonyát, majd érvénytelenítették is azt, miután a férfit először elítélték.

Reynhard Sinagát barátai kedves, alázatos, ártalmatlan figurának ismerték meg, ezt támaszthatta alá az is, hogy római katolikusként Manchesterben is rendszeresen látogatta a St. John's and St. Chrysostom's anglikán templomot, ami mindössze másfél kilométeres távolságra volt az otthonától. Sinaga itt közeli barátokat is szerzett: két idősebb homoszexuális férfival kötött szoros barátságot, akiket állítólag a „meleg szüleinek” nevezett.

Sinaga másik oldala

A szumátrai férfi hajnalonta gyűjtötte áldozatait a közeli szórakozóhelyeken vagy azok környékén. A legfiatalabb férfi, akit becserkészett, 17 éves, a legidősebb 36 éves volt.

Két és fél év alatt csupán egyetlen olyan hét volt, amikor nem csapott le valakire, máskor pedig olyan is előfordult, hogy egy hétvége alatt két különböző áldozatot is szedett.

Módszerét annyira tökélyre fejlesztette, hogy egy alkalommal mindössze hatvan másodperccel azután már összeszedett valakit, hogy bezárta a lakása ajtaját. Mivel áldozatait bekábítószerezte, azok öntudatlan állapotban, a felvételek alapján sokszor horkolva vagy éppen hányás közben feküdtek a földön, miközben megerőszakolta őket. Utóbb ezt azzal magyarázta, nem akarta, hogy összepiszkítsák az ágyát. Amikor magukhoz tértek volna, Sinaga lekapcsolta a villanyt, nehogy felébredjenek.

Habár a felvételeken, amiket a bíráknak is meg kellett nézniük egyértelmű jelei voltak annak, hogy a férfiak nincsenek maguknál az aktus alatt, Sinaga minden esetben tagadta az ellene szóló vádakat, és azt állította, a férfiak beleegyezésével közösült velük, ők pedig csak tettették, hogy alszanak.

Az áldozatok közül sokan csak akkor tudták meg (vagy vált számukra valósággá), hogy mit tett velük Sinaga, amikor a rendőrség azonosította és felkereste őket. Többen ezután az alkoholba menekültek, ketten pedig öngyilkosságot is megkíséreltek. Az érintettek közül 79 embert még nem sikerült azonosítania a hatóságoknak, az ő jelentkezésüket ezután is várják.

Miután megerőszakolta az áldozatait, Sinaga meztelenül hagyta őket. Utóbb azzal magyarázta nekik, hogy nincs rajtuk ruha, mert összepiszkították, lehányták azt, ő pedig nem akarta, hogy abban kelljen tölteniük az éjszakát, ezért levetkőztette őket. A férfi gyűjtögetett is: nemcsak felvételeket készített róluk, hanem ellopta a telefonjukat, tárcájukat vagy az órájukat, majd később a Facebookon követte őket.

Emellett zsákmányairól a WhatsAppon is beszámolt a barátainak.

A Factoryban találkoztam vele, itt a ház mellett. Hetero, 22 éves, focizik és a *** klubban dolgozik. 2014-ben még hetero volt. De 2015 meghozta számára a nagy átlépést a meleg világba hahaha

– írta az egyik üzenetben Sinaga 2015 januárjában, csakúgy, mint azt, hogy habár újévi csókja nem volt, de az első 2015-ös szexen már átesett. Amikor egy másik beszélgetésben a barátai arról írtak, mennyire lenyűgöző, hogy Sinaga minden héten más heterót visz haza, és hogy biztosan van valami varázsitala a melegszerelemre, Sinaga a Little Mix Black Magic c. dalának egy részletével válaszolt.

Take a sip of my secret potion, I'll make you fall in love.

Vagyis kb.:

Kortyolj bele a titkos italomba, szerelmes leszel tőle.

Áldozatairól több alkalommal fotókat is küldött a barátainak, akik a rendőrség szerint nem tudtak arról, hogy Sinaga megerőszakolta a férfiakat.

Érezze a fájdalmat és szenvedést

A Sky News több áldozat vallomását is megkapta a rendőrségtől. Akad, aki azt mondta, az sem fájt volna neki jobban, ha Sinaga leszúrta volna őt. Amikor az édesanyjának elmondta, mi történt vele, az ténylegesen megbetegedett.

Semmi sem készíthetett volna fel arra, amit a rendőrségtől tudtam meg. Teljes sokkban voltam. Tudtam, hogy sosem mondom majd el a szüleimnek

– idézte a lap az egyik áldozatot, aki ezután véget is vetett a párkapcsolatának, és a barátaival sem kommunikált. Egy másik áldozat a rendőrségnek azt mondta, a legrosszabbat kívánja Sinagának, azt szeretné, hogy érezze azt a fájdalmat és szenvedést, ami neki is jutott.

Ön egy gonosz szexuális ragadozó, aki fiatal férfiakat ejtett zsákmányul, miközben ők semmi másra nem vágytak, csak egy kis szórakozásra a barátaikkal. Az egyik áldozata szörnyként írta le önt. A támadások olyan szörnyűek voltak, hogy kijelenthető: ez egy pontos definíció Önről

– mondta az ítélkező bíró, Suzanne Goddard, aki szerint Sinaga egyáltalán nem mutatott bűnbánó magatartást, sőt, meglátása szerint élvezte is a tárgyalásokat. Hihetetlenül bátornak nevezte az áldozatokat, akik vállalták, hogy részt vesznek a büntetőügyben, és hozzátette, teljesen érthető, hogy mélységesen traumatizálták őket a történtek.

Mabs Hussain, a Greater Manchester Megyei Rendőrség rendőrfőnök-helyettese szerint a mai ismereteik alapján

Sinaga Nagy-Britannia eddigi legádázabb erőszaktevője, és az, hogy ennyi időn keresztül titokban tudta tartani, mivel tölti a hajnalait, csak még inkább alátámasztja, hogy alaposan kitervelte a bűncselekményeket.

Az ítélethirdetés után Priti Patel brit belügyminiszter bejelentette: mielőbb szükséges a gamma-hidroxibutirát-jellegű vegyületek törvényi szabályozása, szigorítása. Jelenleg C kategóriás szernek számít az Egyesült Királyságban, ami csak a harmadik legveszélyesebb kategória. Akit GHB-birtokláson kapnak, pénzbüntetést és legfeljebb két év börtönbüntetést kaphat, szemben azokkal, akiket B kategóriába sorolt drogbirtoklással fognak el: rájuk öt évet, míg az A kategóriába sorolt kábítószert birtoklókra hét év börtönt is kiszabhatnak.

