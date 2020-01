Iráni rakéták csapódtak be két iraki amerikai bázison

Több tucat rakéta csapódott be Irakban két amerikai bázison. A támadás Iránból indult, amely komoly válaszcsapást ígért az Egyesült Államok erői ellen, miután pénteken amerikai dróntámadás végzett Bagdadban az iráni Forradalmi Gárda különleges egységének vezetőjével, Kászim Szuejmánival.

Az egyik megtámadott helyszín Erbilben van. Az észak-irakban lévő kurdisztáni városban teljesít szolgálatot a nemzetközi katonai misszió keretén belül a 200 fős magyar kontingens. Erbílt két iráni rakéta érte el, az egyik a légibázis mellett csapódott be, de nem robbant fel a másik pedig az észak-iraki várostól 33 kilométerre csapódott be, de robbanása károkat nem okozott – írta az MTI.

A másik rakétatámadás a zömmel szunniták lakta al-Andbar kormányzóságban lévő al-Asszad légibázist érte, ahol két éve az Egyesült Államok elnöke, tavaly pedig az ország külügyminisztere járt – írta a CNN.

A támadásban a külföldi katonák közül nem sérült meg senki, időben jött a figyelmeztetés, így az erbili bázison és az el-Aszad légibázison is időben védett helyekre tudtak menni – írta a CNN. A külföldön szolgáló német csapatok potsdami bevetési központja szintén azt közölte, hogy az Erbílben szolgáló több mint száz német katona sértetlenül élte túl az iráni rakétacsapást.

Ugyanakkor az iraki hadsereg egy tisztje meghalt, további öt katonája pedig megsebesült az iraki Ain al-Aszad légitámaszpontot ért szerda hajnali iráni rakétacsapásban – közölte az MTI a Sky News - Arabíja tévécsatorna alapján.

Az iráni külügyminiszter nem sokkal a támadás után közölte: Teheránnak nem áll szándékában a háború kiterjesztése.

– ezzel a külügyminiszter Szulejmáni likvidálására utalt.

Az Egyesült Államok elnöke a Twitteren kommentálta a támadást, hosszabb közleményt későbbre ígérve. Donald Trump szerint minden a tervek szerint halad. Elismerte, hogy a rakétabecsapódás okozott károkat is, de „messze a miénk a világ legerősebb, legjobban felszerelt hadserege” – így nincs ok az aggodalomra.

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.