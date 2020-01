Tranzitzónák felállításán gondolkodik az új osztrák belügyminiszter is

A határ közelében lévő létesítményekben kell elbírálni azt, hogy az Ausztriába érkezők jogosultak-e menedékkérelemre, maradhatnak-e az országban - mondta az OE24-nek Karl Nehammer, az új osztrák kormány belügyminisztere.

A néppárti politikus a "tranzitzóna" kifejezést ugyan nem említette, de lényegében ezt a fogalmat írta körül. Az erről szóló cikk a " kiutaztatási centrum" fogalmat használja.

A politikus az interjúban arról beszélt, hogy a néppárti-zöld kormánykoalíció menekültügyi- és migrációs csomag kidolgozását tervezi, amely megkülönbözteti egymástól a menekültügyet és a migrációt. Szavai szerint a cél az, hogy a határhoz közeli területeken hozzanak létre olyan létesítményeket, amelyekben a menekültügyi eljárásokat gyorsan le lehet folytatni.

Itt minél gyorsabban tisztázni kell azt, hogy valaki maradhat-e vagy kiutasítják. Innen könnyebben végrehajtható lesz a kitoloncolás is, mondta a politikus, aki viszont azt is hozzátette: az emberek itt jogsegélyszolgálatot vehetnek igénybe és tanácsokat kapnak a hazájukba valló visszatéréshez is.

Arra a kérdésre, hogy ezeket a létesítményeket szögesdrót fogja-e körülvenni, a belügyminiszter az válaszolta: természetesen ilyen nem lesz, mert ők nem a bevándorlásellenes Osztrák Szabadságpárt módszerét követik (az előző kormányban ők adták a belügyminisztert). Karl Nehammer szerint fontosnak tartják az alapvető emberi jogok betartását.

Az új belügyminiszter arról is beszélt, hogy egy joghézagot fedeztek fel, miután a veszélyesnek minősített embereket sem vizsgálati fogságba, se kitoloncolási őrizetbe nem helyezhetik. Erről a kérdésről szakmai vitát kell folytatni, mondta a belügyminszter.