Az észak-moszkvai Art Moszkva Vojkovszkaja szálloda nyolc kínai vendégét vitték kórházba szombaton magas lázzal, jelenleg vizsgálat alatt állnak, hogy kiderüljön, a tüdőgyulladást okozó új koronavírus fertőzte-e meg őket - tájékoztatta a TASZSZ orosz hírügynökséget egy egészségügyi forrás.

Mint a TASZSZ angol nyelvű cikke írja, a koronavírus sújtotta Kínából továbbra is szabadon be lehet utazni Oroszországba, az érintett turistacsoport január 25-én érkezett, amikor is nyolcan azonnal rosszul lettek közülük.

A betegek egy több mint húsz emberből álló csoporttal érkeztek, de a hotelben jelenleg további 220 kínai állampolgár lakik - tájékoztatta az orosz hírügynökséget Mihail Volkov szállodaigazgató, akinek a neve annyiban érdekes, hogy a szálloda éppen a Volkov űrhajósról elnevezett utcában található (ilyen természetesen Magyarországon is előfordul, a Futureal-cégcsoport a magyar Futó-családé és a központ a Futó utcában van).

A koronavírusos megbetegedésre jellemző tünetekkel kórházba szállított nyolc embert elkülönítve helyezték el a fertőzőosztályon. Az egészen biztos, hogy a kínaiak még otthonról hozták a betegséget és azt nem a szállodában elfogyasztott vacsora okozta, vagyis úgyis fogalmazhatnánk, hogy nem kellett csalódni a kajában, a Volkovszkajában.

A hírügynökség úgy tudja, hogy az orvosok a kínai csoport többi tagját is megvizsgálják. A szállodába jelenleg bárki bemehet, az épület mellett tíz mentőautó áll készenlétben.