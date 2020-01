Névtelenséget kérő olvasónk évek óta Kínában dolgozik, egy szállítmányozási cég alkalmazottja. Egy olyan tartományban él, ahol elég súlyos állapotok uralkodnak, pedig viszonylag messze van a koronavírus kiindulópontjának tekintett, azóta már karantén alá vont Vuhantól. Már az ő régiójában is több tucat fertőzött beteg lehet, sőt, halálos áldozat is van. Persze a hivatalos számokat sem ő, sem a kínai munkatársai nem hiszik el. Nagyon gyorsan változik a helyzet, napról-napra egyre több a szigorítás, és úgy érzik,

A JAVA MÉG CSAK MOST JÖHET.

A cégük például most állapodott meg a helyi kormányzattal arról, hogy ha szükség lesz rá, akkor a vállalat járműveit is bevonhatják a járvány okozta fennforgás kezelésébe, a legrosszabb esetben akár fertőzött betegek szállítására is kérhetik őket.

Elővigyázatosságról lehet szó, egyébként úgy tűnik, hogy a kínai kormány minden tőle telhetőt megtesz. Nem tudjuk, hogy élni fognak-e a lehetőséggel

- hangsúlyozta forrásunk, aki azt is mondta, hogy ahol ő lakik, ott még lehet kocsival járni, de nagyjából öt kilométerenként ellenőrzőpontokat alakítottak ki. A rendőrök és egészségügyi dolgozók minden áthaladónak ellenőrzik a testhőmérsékletét, és azonnal elszállítják azt, aki gyanúsnak tűnik. De váratlan, szúrópróbaszerű ellenőrzések is vannak.

A hivatalosan közöltnél nagyobb lehet a baj

Hangosbemondókon közölték, hogy mindenkinek kötelező maszkot viselnie, akin nincs, azt először figyelmeztetik, másodjára pedig már letartóztatják. Olvasónk többször szem- és fültanúja volt olyan összetűzéseknek, amikor helyi civilek szóltak rá valakire, hogy azonnal vegyen fel maszkot.

Ez érdekes a kínaiknál, mert ők ritkán vesztik el a türelmüket. Ebből is látszik, hogy nagyon komolyan veszik ezt az egészet

- fűzte hozzá. Szerinte az emberek azért is viselkedhetnek tudatosabban, mert tanulhattak a 2003-as SARS-járványból.

Viszont Szinte senki nem hiszi el azokat a számokat, amiket a kínai kormány közöl.

A kínai munkatársai is úgy gondolják, hogy valószínűleg több fertőzött beteg lehet, mint amennyi az állami médiában megjelent. Saját benyomásaik alapján is súlyosabb lehet a helyzet, és ezt támasztotta alá az egyik kínai kollégájának édesapja is, aki orvosként dolgozik egy helyi kórházban. Ő arról számolt be, hogy az elmúlt négy-öt napban ott körülbelül harmincan halhattak meg a koronavírus miatt, és ez csak egy kisebb város, tehát arányosítva irreálisan kevésnek tűnik az a hivatalos adat, amely szerint egész Kínában összesen több mint 210-en haltak meg a vírus miatt.

Az orvos szerint rendkívül zsúfoltak a kórházak, nem ritka, hogy az egészségügyi dolgozóknak 48 órás műszakokban kell dolgozniuk, szinte WC-re sincs idejük elmenni, ráadásul nekik sincs elegendő maszkjuk és más védőfelszerelésük.

Nemcsak a védőmaszkok, hanem az élelem is elfogyott

Bár kötelező védőmaszkot hordani, szinte senki nem kapott sem maszkot, sem semmilyen más felszerelést, ezekről mindenkinek magának kell gondoskodnia. Viszont napok óta semmilyen védőfelszerelést nem lehet kapni a boltokban, sőt, nemcsak védőöltözetből, hanem szinte minden másból is hiány van. Sokan vannak, akik emiatt ezeket az eszközöket - tíz- hússzoros áron - külföldről kénytelenek megrendelni.

Ételt is egyre nehezebb vásárolni, szinte teljesen üresek a boltok polcai.

Legutóbb is nagyon sokáig kellett sorban állni, hogy húst kapjanak, zöldséget pedig egyáltalán nem tudtak venni.

Mindenhol sokat kell sorban állni, de sajnos olyanok is akadnak, akik hasznot akarnak húzni a válságos helyzetből, és a korábban felvásárolt nagyobb készleteiket sokszoros áron árulják a nehezebb helyzetben lévőknek. A kínai kormány egyébként semmit nem közölt azzal kapcsolatban, hogy az élelmiszerhiányt hogyan próbálja megoldani, de kósza hírek vannak arról, hogy Oroszországból már érkeztek segélyszállítmányok. Azokat pedig, akik Wuhanból érkeztek vissza, és kötelezően otthon, vagy legalábbis elzártan kell maradniuk, valahogy biztosan ellátják.

Fotó: Olvasói fotó / Index

Az üzletek 90 százaléka már egy ideje zárva van, az emberek jó része nem megy munkába. Olvasónk például megpróbált elmenni fodrászhoz, de nem talált nyitva lévő szalont, és az éttermek is zárva vannak.

Attól tartanak, hogy csak ezután fog eldurvulni a helyzet

Szinte minden nap van valami szigorítás, egyre nehezebb a helyzet, attól tartunk, hogy csak ezután fog igazán eldurvulni a helyzet

- mondta forrásunk, akinek a boltban ma azt mondták, hogy péntektől az összes közlekedési lámpát pirosra állítják, és aki átmegy rajta, azt megbüntetik. A boltos szerint ez az intézkedés legalább 24 órán keresztül érvényben lesz.

A falvakat és kisebb településeket sok esetben blokád alá vonják,

nem ritka, hogy nagyobb munkagépeket, markolókat állítanak keresztbe az úton, hogy így lehetetlenítsék el az autós közlekedést. Előfordul, hogy hatalmas föld kupacokat, vagy nagyméretű köveket borítanak le a kivezető utakra. Ha egy településen vagy valamelyik városi körzetben fertőzött beteget találnak, akkor ott karantént rendelnek el, és onnantól fogva se ki, se be nem lehet menni. Ezeket az úttorlaszokat pedig mindenhol őrök védik.

Fotó: Olvasói fotó / Index

A rendkívül nyomasztó körülmények ellenére forrásunk alapvetően pozitívan látja a kínai kormány hozzáállását, látszik, hogy körültekintően járnak el, és komolyan veszik a kockázatokat. Sokan a külföldi sajtóból próbálnak tájékozódni, viszont például a közösségi oldalakat blokkolják, ezért mindenki titkos csatornákon keresztül (VPN) kommunikál a külvilággal. Olvasónk egyébként nem akar mostanában hazajönni, szerinte most veszélyesebb utazni, mint ott maradni.

Nagy az érdeklődés, sok a tévhit

A világsajtóban és a közösségi médiában is felfokozott érdeklődés kíséri a járvány alakulását. A megnyilatkozások között vannak megfontoltabbak és kevésbé értelmesek, illetve nyíltan rasszisták is. A posztok közül szakmai megalapozottságát tekintve kiemelkedett Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Szenthágotai János Kutatóközpont virológusának Facebook-bejegyzése, amelyet több ezren megosztottak a napokban. Vele beszélgettünk a TNT podcast különkiadásában.

A betegség terjedését bemutató, interaktív térképünket itt, a koronavírussal kapcsolatos legaktuálisabb híreinket tartalmazó, folyamatosan frissülő cikkünket pedig itt találja.

(Borítókép: Olvasói fotó/Index)