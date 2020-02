Gyilkossággal gyanúsítják a lesothói miniszterelnök feleségét

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Gyilkossággal gyanúsítják Thomas Thabane lesothói miniszterelnök feleségét.

A vád szerint a nő megölte a kormányfő első feleségét.

Lipolelo Thabanet 2017 júniusában lőtték le Maseruban, mindössze két nappal Thabane beiktatása előtt. A gyilkosságért eredetileg ismeretlen fegyvereseket tettek felelőssé, de később a 80 éves kormányfő is gyanúba keveredett, mert a nyomozás során kiderült, hogy a bűntény helyszínén az ő telefonját használták.

Az ügy miatt az ellenzék és saját pártja is azt követelte Thabanétől, hogy vonuljon vissza. A kormányfő be is jelentette, hogy kész lemondani, de távozásának időpontját még nem határozták meg.

A rendőrségnek most viszont szilárd bizonyítékai vannak Maesaiah Thabane érintettségére, hangsúlyozta Paseka Mokete rendőrfőnök-helyettes az MTI beszámolója szerint.

Miután megkapta a rendőrségi idézést, bujkálni kezdett a nő. Később elfogatóparancsot adtak ki ellene, majd Lesotho és Dél-Afrika határán fogták el. Nyolc másik ember is érintett lehet az ügyben, de kihallgatták a miniszterelnököt is.

Lesotho a világ egyik legszegényebb országa, a Dél-Afrikai Köztársaság közepébe van beékelve. Thomas Thabanet 2017-ben választották miniszterelnöknek.