Új-Zélandon 200 turistát vágott el az özönvíz

Csaknem 200 turista ragadt kedden Új-Zéland déli szigetén, az ország vezető turistalátványosságának számító Milford Sound fjordban. Az elmúlt 60 órában ugyanis a térségre 1000 milliméternyieső zúdult, ami annyira megrongálta az odavezető egyetlen utat, hogy járhatatlanná vált.

Az MTI által idézett hatósági források szerint 31 túrázó rekedt egy menedékházban, ahova a földcsuszamlást követően kényszerültek. Egyesek könnyebben megsérültek.

A déli sziget katasztrófavédelmének közleménye szerint a hatóságoknak meg kell osztaniuk erőiket, mert a régióban többen kerülhettek hasonló helyzetbe. Várhatóan szerdán menekítik ki a területen ragadt 195 turistát, valamint a mintegy 200 főnyi szállodaszemélyzetet. A területre vezető utat egyébként egy hétre lezárták, mert annyira megrongálódott. Az embereket légi úton szállítják majd el.

A Milford Sound fjord hatalmas hegycsúcsairól és vízeséseiről híres. A terület 120 kilométerre fekszik a legközelebbi várostól, Te Anautól. A turisták azért kerültek szorult helyzetbe, mert a területen

60 óra alatt 1000 milliméternyi eső esett, ebből kedd reggel nem kevesebb, mint 600 milliméternyi.

A helyi meteorológiai intézet képviselője a Radio New Zealand rádióállomásnak azt mondta, hogy még a legtapasztaltabb időjárási szakértőket is meglepte a hirtelen jött nagy mennyiségű csapadék. A New Zealand Herald által idézett meteorológusok szerint akár 300 milliméternyi újabb csapadék várható, amelyek következtében a folyók kiléphetnek medrükből. Az áradás utakat zárhat el és elszigetelhet egyes közösségeket a külvilágtól, ezért a régióban rendkívüli állapotot hirdettek.