Nőgyűlölő konteóhívő volt a hanaui merénylő

Átlagos életet élt, a rendőrséggel soha nem került összetűzésbe, legálisan tartott fegyvert, szerette a focit és gyűlölte a nőket az a 43 éves német férfi, aki szerda este 10 embert gyilkolt meg, majd magával is végzett a Frankfurt melletti Hanauban. A gyilkos hitt a buta összeesküvés-elméletekben, nem volt tagja semmilyen szélsőjobboldali szervezetnek, de gyűlölte a bevándorlókat. Az interneten radikalizálódva lett magányos terrorista. A tíz halálos áldozat közül kilencen bevándorlók vagy bevándorlók leszármazottai.

Alig több mint négy hónap telt el azután, hogy Halléban egy német férfi kezdett el lövöldözni egy zsinagógánál és egy döner-kebabosnál. Akkor két ember halt meg. Szerdán a Frankfurt melletti Hanauban újabb súlyos utcai támadás történt, amely 10 halálos áldozattal járt. Az elkövető most sem iszlamista terrorista volt, hanem egy tősgyökeres német.

Több helyen nyitott tüzet

A legújabb rendőrségi információk szerint a támadó több helyen használta fegyverét:

Az első lövések szerda este tíz óra körül dördültek el a 90 ezres város központjához közeli Heumarktnál. Ezen a környéken az utcaképet leginkább játékkaszinók, fogadóirodák, kebabosok, és jellegzetes, keleties hangulatú vízipipázó helyek határozzák meg. A Süddeutsche Zeitung azt írja: a rövid mellékutcában három kisebb hotel, egy utazási iroda, egy pizzéria, egy fogadóiroda és két kisebb bár működik. A közeli vendéglők tele voltak a Bajnokok Ligája-meccs miatt, a két kisebb bárban csak néhányan lézengtek. A férfi a Midnight nevű vízipipa klubba lépett be, ahol a tulajdonost és egy másik embert lőtt le. Ezután a pár méterre lévő Café-Bar La Votre-be ment, ahol csak egy ember volt. Lelőtte. Ez előtt vagy ezután az utcán is lelőtt egy fiatalt. A terrorista ezután beszállt egy fekete autóba, és az első helyszíntől körülbelül 5 percre lévő Arena Bar & Caféba csöngetett be. A kávézó dohányzóhelyiségében 5 embert lőtt le, köztük egy török és egy bosnyák vendéget, valamint a lengyel pincérnőt. Rálőtt egy autóra is. A rendőrök megtalálták a lövedék becsapódásának nyomát a karosszérián.

A lövöldözésekben kilenc ember halt meg. Mindegyik áldozat bevándorló hátterűnek számít. A Bild úgy tudja, többen közülük kurdok. A berlini török nagykövetség azt közölte: a halálos áldozatok között öt török állampolgár van. Az öt sérült közül négynek vannak külföldi gyökerei, értesült a német hírügynökség (DPA).

A rendőrség azonnal a férfi keresésére indult. Csütörtökön hajnali háromkor kommandósok robbantották be egy sorház egyik lakásának ajtaját Hanauban, majd benyomultak az épületbe. Szemtanúk elmondása szerint a kommandósok azt kiabálták a házban valakinek, hogy „hol a fia, hol a fia?”

Mint később kiderült, a rendőrség bevetési egysége egyedül a támadó apját találta a lakásban élve. Őt elvezették kihallgatásra. Ezután találták meg az épületben a 43 éves Tobias R. és 72 éves anyja holttestét. Mindkettőn lövési sérülések voltak. A férfi valószínűleg lelőtte 72 éves anyját, majd öngyilkos lett. A holtteste mellett megtalálták a gyilkos fegyvert is.

A ház előtt állt az az autó, amit a terrorista használt. A rendőrök először nem merték megközelíteni, mert attól tartottak, hogy a férfi robbanóanyagot helyezett el a kocsiban. A jármű tüzetes átvizsgálása után végül az autót elszállították.

Durva konteókban hitt

A gyilkosság után hamar fény derült az elkövető személyére. A német férfinak volt fegyvertartási engedélye, miután szabadidejében sportlövészettel foglalkozott. A férfi nem volt ismert a rendőrség előtt, korábban nem került összeütközésbe a törvénnyel. Szélsőjobboldali szervezetekkel való kapcsolatáról vagy idegengyűlölő kijelentéséről sem volt eddig információ, mondta Hessen tartományi belügyminisztere, a kereszténydemokrata Peter Beuth.

A lakásában találtak egy 24 oldalas manifesztumot, amelyben a merénylő kifejti: azokat a népeket meg kell semmisíteni, amelyeknek a tagjait nem lehet kitoloncolni Németországból. A lakásban egy videóüzenetet is találtak a nyomozók. Ezen a férfi németes akcentussal, de angol nyelven beszél. „Ez az én személyes üzenetem minden amerikaihoz” – kezdődik az üzenetet, majd

zavaros összeesküvés-elmélet következik arról, hogy az Amerikai Egyesült Államok láthatatlan titkos társaságok ellenőrzése alatt áll, akik irányítani tudják az emberek gondolatait, és ők tartják fenn a modernkori rabszolgaság rendszerét.

Amerikában föld alatti katonai bázisokon gyerekeket kínoznak és gyilkolnak meg, és az ördögnek hódolnak – folytatódik a zavaros üzenetet. A férfi még előadja, hogy a mainstream médiának minderről fogalma sincs, és aki az ő videóját látja, annak még 2-3 más forrásból is hallania kell ugyanezt, hogy elhiggye. A férfi arra szólítja fel az amerikaiakat, hogy keressék meg és rombolják le ezeket a titkos bázisokat, és vessenek véget ennek a rémálomnak.

A videón egy internetcím is látható, amely a férfi személyes honlapjára vezet. Ezt a címet a gyilkosságok helyszínéhez közel a falra is felfestette valaki - feltehetően maga a merénylő. A német doméncímen regisztrált honlapon egy széttárt szárnyú fehérfejű rétisas látható, amely az USA egyik szimbóluma. A honlapon olvasható, hogy a férfi 1977-ben született Hanauban, ott járt iskolába. Az érettségi után polgári szolgálatos volt, majd banki ügyintézőnek tanult, Bayreuthban pedig elvégezte a gazdálkodástudományi szakot.

Beleillik a nőgyűlölő incelmozgalomba is

A honlapon az egyik írás Irak és Afganisztán helyzetéről szól. Ebben Afganisztánt drogtermelő és drogexportáló országnak nevezi, és javaslatokat fogalmaz meg a német Bundeswehr bevetéseihez és kommunikációs stratégiájához.

A másik a Német Labdarúgó Szövetségnek fogalmaz meg stratégiát. A férfi leírja, hogy 10-15 éves korában az Eintracht Frankfurt labdarúgócsapatában játszott, tehát ért a focihoz. Elmélete szerint ahhoz hogy Németország ismét futball-világbajnok legyen, szükség van egy főhadiszállásra, majd - katonai terminológiával folytatva a gondolatmenetet - a játékosoknak fel kellene esküdniük a győzelemre. Az egyik fura javaslata a játékosok pszichikai erőnléti tréningjére az, hogy a válogatott tagjai utazzanak el Norvégiába, búvárkodjanak és lássanak kék bálnát.

Az oldalon egyéb videók is láthatóak. A Tagesschau újságírója, aki az oldal törlése előtt még látta ezeket az anyagokat, azt mondta: ezekből az derül ki, hogy a férfi egész életében azt gondolta, hogy a titkosszolgálatok folyamatos megfigyelés alatt tartják őt, és a világot háttérhatalmak irányítják. Szerinte ezek a titkos háttérhatalmak szállítják Németországba a muszlimokat, akiket gyűlöl.

Külön figyelemreméltó, hogy ő is foglalkozott a videóiban a nőkkel szembeni sikertelenségével és nőgyűlöletével, azaz beleilleszkedik az incelmozgalomba, amelynek tagjai szexuális frusztrációjuk miatt (is) válnak tömeggyilkossá. A férfi semmilyen szélsőjobboldali szervezetnek nem volt tagja, a rendőrség semmit nem tudott róla. Őrá is ugyanaz illik, mint sok magányos iszlamista merénylőre: az internetet böngészve radikalizálódott.

Merkel: Németország nem tesz különbséget polgárai között

Mindezek alapján elsőre nehéz besorolni, hogy egy bomlott elméjű ámokfutóval vagy egy hithű terroristával állunk szemben. Ebben a korábbi cikkünkben arról írtunk, hogy az elmúlt évek nagy visszhangot kiváltó iszlamista vagy szélsőjobboldali tömeges gyilkosságainál mennyire elmosódnak a határok a pszichiátriai betegségekkel küzdő ámokfutók tettei, a kiterjesztett öngyilkosságok, a suicide by cop, azaz a rendőr által végrehajtott (ön)gyilkosságok és a klasszikus terrorcselekmények között. Korábbi cikkünkben Kulcsár Gabriella jogász és pszichológus, a Pécsi Tudományegyetem Kriminológiai és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszékének kutatója azt mondta: a terroristák, még ha egyedül is hajtják végre tettüket, nem egyénként, hanem egy csoport részeként, és annak nevében cselekednek.

A német ügyészség terrorcselekményként kezeli az ügyet, amelyet "mélyen rasszista indíttatásból" követtek el. Hanau polgármestere csütörtök este hat órára közös megemlékezésre, és az áldozatok iránti tiszteletadásra hívta a város minden polgárát.

Törökország "maximális erőfeszítést" vár Németországtól a hanaui lövöldözés felgöngyölítésére - írta Ibrahim Kalin török elnöki szóvivő csütörtökön a hivatalos Twitter-fiókján. Angela Merkel német kancellár részvétét nyilvánította az áldozatoknak és hozzátartozóiknak. Azt mondta: a nyomozás első megállapításai szerint a támadó szélsőjobboldali, rasszista indíttatásból cselekedett, a más származású, vallású és kinézetű emberek iránti gyűlöletből gyilkolt. Merkel szerin a rasszizmus és a gyűlölet méreg, amely jelen van a német társadalomban, és túl sok bűncselekményhez vezetett már. A szövetségi kormány és az állam valamennyi intézménye kiáll minden egyes ember méltóságáért, és nem tesz különbséget a polgárok között vallás vagy származás alapján.

Teljes erővel és elszántsággal szembeszállunk mindazokkal, akik megpróbálnak megosztottságot előidézni Németországban.

(Borítókép: Részlet az elkövető egyik youtube videójából - fotó: Getty Images)