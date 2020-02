Sanders azt üzente Putyinnak, maradjon távol az amerikai elnökválasztástól

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Közleményben utasította vissza helyi idő szerint péntek délután Bernie Sanders, hogy Moszkva az ő elnökjelöltségét szorgalmazná, írja az MTI. A demokraták elnökjelöltségére pályázó vermonti szenátor azt követően tette közzé álláspontját, hogy a The Washington Post című lap pénteken meg nem nevezett hírszerzési forrásokra hivatkozva azt közölte internetes oldalán:

az amerikai hírszerzés tisztségviselői külön tájékoztatták őt arról, hogy Oroszország megpróbálja segíteni a kampányát.

"Nem világos, hogy a Bernie Sanders szenátornak nyújtott orosz támogatás milyen formát öltött", írta a lap, hozzátéve, hogy Donald Trump amerikai elnököt és a kongresszus politikusait szintén tájékoztatták az esetleges orosz beavatkozásról a demokraták elnökjelölési folyamatába. Sanders, aki a demokrata elnökjelölt-aspiránsok között a legnagyobb támogatásnak örvend a választók körében, közleményében úgy fogalmazott: azon tréfálkozik magában, hogy kitalálja, vajon Vlagyimir Putyin orosz elnök mégis kit akarna amerikai államfőnek.

Az én üzenetem Putyinnak világos: maradjon távol az amerikai választásoktól, és elnökként én majd gondoskodni is fogok arról, hogy ez így legyen

– fogalmazott a vermonti szenátor.

Azt is írta, hogy a 2016-os amerikai választások idején "Oroszország internetes propagandát használt ahhoz, hogy elhintse a megosztottságot országunkban, és tudom, 2020-ban ezt újrakezdik". Sander egyébként a CNN tudósítása szerint pénteken délután újságíróknak is megerősítette, hogy a Kreml be kívánt avatkozni a kampányba, és erről egy hónapja tájékoztatták is, de állítása szerint azonnal visszautasított és elítél minden ilyen próbálkozást.

Pénteken még nem jelent meg konkrét információ arról, hogy Oroszország megpróbált volna beavatkozni az amerikai választási folyamatba akár Bernie Sanders, akár Donald Trump mellett. Lapértesülések szerint ugyanakkor az elmúlt napokban megszaporodtak a manipulatív üzenetek a közösségi oldalakon. A Facebook pénteki közleményében kiemelte: semmilyen bizonyítékot nem lát arra, hogy oroszok segítenék Bernie Sanders kampányát.