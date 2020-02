Misét nem, de esküvőt és temetést még tartanak Liguriában

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Liguria püspökei közleményben tájékoztatták a híveket, hogy ugyan nyitva maradnak a tartomány templomai, de az egyházi szolgáltatásokat korlátozzák – írja az Il Cittadino genovai katolikus hetilap. A lépésről azután döntöttek, hogy Észak-Olaszországban karantént vezettek be a koronavírus miatt.

A miséket február 23 és március 2 között nem tartják meg, ahogy az előre leszervezett meetingeket, hittanórákat, kezdeményeséseket sem. Ez alól kivételek a temetések és az esküvők, de ezeken csak a legszűkebb család vehet részt.

Az egyház szervezeti megbeszéléseit is törlik, ahogy a böjti áldásokat is. Az egyházmegye Kúriája, ami gyakorlatilag egyházi önkormányzatként funkcionál nem zár be, rendesen működik.