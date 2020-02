Koronavírus: Kínában betiltanák a kutya- és macskahús fogyasztását

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

A koronavírus hatása miatt betiltanák a vadon élő állatok, továbbá a kutyák és macskák húsának fogyasztását a dél-kínai Sencsenben, ahol a városvezetés által javasolt szabályozás kilenc húsféle - köztük sertés, csirke, marha, nyúl és halak - fogyasztását engedélyezné csak. Emellett a vadon élő állatok elfogyasztását is tiltanák, hiszen az "bevett gyakorlat a fejlett országokban és a modern társadalommal szembeni általános elvárás" – idézi az MTI a sencseni felvetést.

Az egészségügyi szakemberek azt gyanítják, hogy a Covid-19-nek elnevezett új koronavírus eredeti hordozói denevérek lehettek, és a vírus feltehetőleg tobzoskákról került át az emberre. A járvány kiindulópontjának sokáig a közép-kínai Hupej tartomány székhelye, Vuhan egyik hús- és halpiacát tartották.

Kína januárban ideiglenesen bezárta a vadállatokat kínáló piacokat, figyelmeztetve a lakosságot, hogy a vadon élő állatok fogyasztása a közegészségügyre és a közbiztonságra is fenyegetést jelent. A központi kormány pedig most hétfőn azonnali tilalmat rendelt el a vadon élő állatok kereskedelemére és fogyasztására. A sencseni törvénytervezet háziállatként sorolja be a kutyákat és a macskákat, tiltva azok elfogyasztását és hiába számítanak népszerű csemegének Kína déli részén a kígyók, teknősök és békák, ezek sem kerülnének fel a legálisan fogyasztható állatok listájára.

A Humane Society International nevű szervezet szerint noha a sencseni vadhúskereskedelem elenyészőnek számít a tartomány többi részéhez viszonyítva, egy ilyen korlátozás mégis dominóhatást indíthat el a térségben. A tervezet szerint akit tiltott, védett állat húsfogyasztásán érnek, az 20 ezer jüan (881 ezer forint) bírságot fizethetne, a nem védett, de nem engedélyezett állatok húsát fogyasztókat akár 2 ezer jüan pénzbírsággal lehetne sújtani. A védett állatok húsát kínáló éttermeknek 50 ezer jüan pénzbüntetésre kell számítaniuk.

A városvezetés csütörtökig várja a nagyközönség tagjainak visszajelzését a tervezettel kapcsolatban.