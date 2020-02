Szájmaszkban jelentette be Lombardia elnöke, hogy önkéntes karanténba vonul

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Vesztegzár alá helyezte saját magát két hétre Attilio Fontana, a koronavírus olaszországi gócpontjaként ismert Lombardia tartomány elnöke, miután kiderült, hogy egyik munkatársnője megbetegedett, írja az MTI. Fontana a közösségi oldalán jelezte, hogy a karantén kéthetes idejére bezárkózik a lakásába.

Fontana a videóüzenetben, ami alatt egy szájmaszkot is felvett, elmondta, hogy nincs semmilyen a vírusra utaló tünete, és a munkáját is zavartalanul folytatja majd.

Ezzel egy időben Giuseppe Sala milánói polgármester Lombardia és az általa vezetett város újraindítását kérte - elsőként a múzeumok újranyitását szorgalmazta, de Sala szerint hétfőtől a tanítás is újraindulhatna. A Scala milánói operaház viszont közölte, hogy egyelőre nem nyitja újra kapuit az egyik kórustag megbetegedése miatt. A szomszédos Piemont kormányzója, Alberto Cirio is a „normalitáshoz” való visszatérést szorgalmazta, mivel a több mint 4 millió lakosú régióban csak 3 beteget tartanak számon.

Roberto Speranza egészségügyi miniszter szerda esti parlamenti beszámolójában ismételten együttműködésre szólította fel a tartományokat, kiemelve, hogy az egészségügyi szakértőknek kell dönteniük a teendőkről.

Olaszországban jelenleg 470 fertőzöttről tudnak összesen tizenkét tartományban, a halálos áldozatok száma pedig 12.

A betegek száma hét nappal ezelőtt emelkedett meg ugrásszerűen: kezdetben napi több mint 100 százalékkal nőtt a fertőzések száma, azóta viszont már napi 20 százalékra csökkent az óvintézkedéseknek köszönhetően. A hatóságok a tesztelést is módosították. Korábban, ha fertőzöttet azonosítottak, mindenkit ellenőriztek, akivel kapcsolatba került, mintegy tízezer vírustesztet végeztek, ezentúl azonban csak azokat tesztelik, akik a betegség tüneteit mutatják. Az olaszországi betegek több mint fele nem szorul kórházi kezelésre. Walter Ricciardi, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szakértője máris hangsúlyozta, hogy a több mint 400 olaszországi esetből 190-et tartanak "központilag" is megállapítottnak.