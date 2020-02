Erdoğan nem tartóztatja fel tovább a menekülteket

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Cikkünk folyamatosan frissül.

Megindultak menekültek csoportjai a törökországi menekülttáborokból Európa felé csütörtök éjjel, miután a török kormány „megnyitotta a kapukat Európa felé” és felfüggesztette a közúti és határellenőrzéseket – írták pénteki török lapok.

Az NTV török hírtelevízió péntek reggel arról számolt be, hogy egy körülbelül 150 fős afgán menekültcsoport tart a Törökország és Görögország közötti pazarkulei határátkelőhöz, miután a Törökország és Bulgária közötti kapikulei átkelőhelynél nem jártak sikerrel. A Demirören török hírügynökség ezzel párhuzamosan 300 olyan menekültről írt, aki Isztambulból jött és a pazarkulei határátkelőhöz tart. A tévék beszámolói szerint a görög szárazföldi határhoz legközelebb eső Edirne térségben az autópálya mentén is gyalogolnak menekültek.

A Dardenelláknál (Canakkale) sokan gumicsónakba szálltak, hogy átjussanak Leszbosz szigetére, Izmírnél a tengerparton gyülekeznek. Isztambulból taxival indultak útnak a görög szárazföldi határ és a tengerpart felé, a Számosz görög szigethez relatíve közel eső aydıni menekülttáborból pedig buszokkal távoztak a sajtóbeszámolók szerint.

Geceden itibaren Avrupa’ya geçmek isteyen onlarca düzensiz göçmen Edirne’ye gelerek sınıra doğru yaya olarak harekete geçti



AA Edirne Bölge Müdürü Salih Baran bildiriyor https://t.co/ChN3PURf2X pic.twitter.com/AbAtojefXh — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 28, 2020

A török média élőben közvetíti a mozgásokat. A tudósítások szerint többségében vannak a férfiak, de rengeteg nő és kisgyerek is útra kelt. A szír menekültek mellett az évek óta Törökországban élő iráni, iraki, marokkói és pakisztáni menedékkérők is a határra tartanak. Azonban fontos megjegyezni, nem tudni, hogy a hírek hatására pontosan hány török területen rostokoló menedékkérő indult útnak, mint ahogy azt sem, hogy a török határőrizet már most átengedi-e az érkezőket.

Az biztos, hogy éjfél óta rendőrség és a határőrség felfüggesztette a közúti és határellenőrzéseket.

A menekülteknek eddig nem volt szabad elhagyniuk azt a várost, ahol a hatóságok elszállásolták őket, és ezt a hatóságok folyamatosan ellenőrizték.

A szíriai válsággal magyarázzák a menekültpolitikai fordulatot

A döntést a kormányon lévő Igazság és Fejlődés Pártja (AKP) szóvivője, Ömer Çelik jelentette be helyi idő szerint hajnali 1-kor, nem sokkal azután, hogy a szíriai Idlíb tartományban légitámadás ért egy török katonai épületet. A török kormány az Aszad-rezsimet és az orosz kormányt vádolja a támadással, amelyben a legfrissebb hírek szerint 33 török katona vesztette életét.

A gyilkos rezsim és a támogatói a lehető legnagyobb árat fogják fizetni azért, hogy hátba szúrtak minket.

– jelentette ki Çelik. Ugyan az nem világos, hogy mi a közvetlen logikai kapcsolat az Idlíb tartományban dúló harcokban egyre nagyobb katonai erővel résztvevő török hadsereget ért támadás, és a 3,7 millió – többségében szíriai – menekültet Törökországban tartó egyezmény felmondása között, de Çelik rámutatott arra a valós jelenségre, hogy december óta csaknem egymillió ember menekült el otthonából, és ez a tömeg a front és a fronttól északra húzódó, eddig lezárt török határ közé szorult, egyedül a török hadsereg és a vele szövetséges milíciák által ellenőrzött, de hihetetlenül túlzsúfolt észak-aleppói határsávban húzhatták meg magukat.

Çelik azt mondta, hogy a Szíriában zajló támadások miatt „mozgolódás van” mind Törökországban az Európába, mind Szíriában a Törökországba tartók körében. Azt mondta, hogy Törökország már korábban bejelentette, hogy kapacitásai megteltek, nem bír el egy újabb menekülthullámot, és ezért a kialakuló nyomás már nem tartható a saját oldalán.

Ankara menekültpolitikája nem változott, de már nincs abban a helyzetben, hogy fel tudja tartóztatni a menekülőket, jelentette ki. A szóvivő azt mondta: konkrét támogatást akarnak látni az Európai Uniótól. Çelik szerint azonban

Törökország nem tud ellenállni az új menekülthullámnak. A támadások után Törökország és Európa felé indultak a menekültek.

Ahogy arról írtunk, az orosz katonai támogatással harcoló szír rezsim az elmúlt hónapokban agresszív támadást indított a lázadók utolsó bástyájának tartott Idlíb tartomány ellen, amely az Oroszország, Törökország és Irán között 2018 szeptemberében létrejött szocsi megállapodás értelmében eredetileg deeszkalációs, azaz fokozatos leszerelési zónának minősült.

A légitámadások következtében április óta összesen mintegy 1,7 millió szír menekült a török határ közelébe, és a török hatóságok arra számítanak, hogy hamarosan puszta tömegük miatt sem tudják őket visszatartani az országhatár átlépésétől. Erre hivatkozva jelentette ki az AKP szóvivője, hogy

a menekültpolitikánk ugyanaz, de ebben a helyzetben nem tudjuk már megtartani a menekülteket.

Reçep Tayyip Erdoğan elnök egyébként minden, az EU és Törökország viszonyát érintő konfliktusban előhúzta a fenyegetést, hogy „megnyitja a kapukat Európa felé”, és felrúgja az EU és Törökország között kötött 2016-s megállapodást. Pont a menekültekkel való állandó fenyegetés miatt érdemes kivárni, mit is tesznek valójában a török hatóságok, és milyen mértékben lazítják fel a menekültek visszatartására hozott szabályokat.

Válságtanácskozást tart a NATO

Törökország a csapatait ért súlyos szíriai támadás miatt aktiválta a négyes cikkelyt, mely kimondja, hogy a szövetség bármely tagállama azonnali tanácskozást kérhet a szervezettől, ha területi épségét, politikai függetlenségét vagy biztonságát fenyegetés éri. Jens Stoltenberg NATO-főtitkár péntek délelőttre össze is hívta az Észak-atlanti Tanácsot.

A szövetség legerősebb tagjának számító Egyesült Államok képviselője, Kay Bailey Hutchison pénteken azt mondta, hogy hazája már fontolgatja, hogyan tudná megsegíteni szövetségesét. Azonban ennek a segítségnek a formájáról nem akart előzetesen semmit elárulni a török kormánymédiának, riporterek kérdésére csak annyit mondott:

Egyelőre minden opció nyitott. Az biztos, hogy nekünk nem az oroszok a szövetségeseink, hanem Törökország.

(Borítókép: Afgán menekültek érkeznek gumicsónakkal Lesbos partjaihoz 2020. február 28-án. Fotó: Aris Messinis/AFP)