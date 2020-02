Élőben streamelte a saját letartóztatását egy kínai újságíró

Li Zehua a kínai állami tévé, a CCTV munkatársra volt, de február elején kilépett, állítása szerint azért, mert a cenzúra nem engedte, hogy a valós koronavírus-helyzetről beszámoljon. Azóta a közösségi médiában terjeszti a videóit Vuhan városából, a fertőzés központjából. A videói közül több is nagy vihart kavart az interneten, az egyiken például egy utcán heverő, halottnak tűnő férfi látszott, egy másikon pedig egy krematórium alkalmazottai beszéltek arról, hogy fizetésemelést kaptak, és rengeteg a holttest amivel foglalkozniuk kell.

Szerdán, közvetlenül a letartóztatása előtt is posztolt egy videót, ebben többek között az autójában ülve, vezetés közben beszél arról, hogy egy civil autóval követik, sejtései szerint a kormány ügynökei.

Miután hazaért, egy újabb videóba kezdett bele, és az élő stream közben dörömböltek a lakása ajtaján. A streamen jól látszik, ahogy civil ruhás emberekkel beszél, akik letartóztatják, és elviszik. Egy másik videó is készült az esetről - Li egy barátjával volt végig videocset-kapcsolatban -, ezen az is látszik, hogy az ügynökök átkutatják a lakást, miután elvitték Lit. A kép ezután elsötétül.

With English subtitles #coronavirus #WuhanOutbreak #Chinazi



video of #LiZeHua #李泽华, former CCTV journalist, who tried to report P4 virology lab & crematorium in Wuhan, got arrested on 26/2#ChenQiushi #陳秋實. #陈秋实 was missing on 6/2#FangBin #方斌 was missing since 9/2 pic.twitter.com/u9pjgfsDmX

