USA: Vegyék le a terrorszervezetek listájáról a tálibokat

Az amerikai kéréssel kapcsolatos döntést várhatóan május 29-ig hozzák meg - közölte Zamir Kabulov, az orosz elnök afganisztáni különmegbízottja, az orosz külügyminisztérium egyik ázsiai főosztályának igazgatója.

Kabulov keddi moszkvai sajtótájékoztatóján közölte, hogy a kollégái már folytatják a konzultációkat a kérésről New Yorkban.

Mint beszámoltunk róla , szombaton fontos lépést tettek meg az amerikaiak és a tálibok, hogy közelebb kerüljenek az immár 18 éve dúló afganisztáni háború végleges befejezéséhez.

Az egyezményben Egyesült Államok vállalta a többi között azt, hogy biztonsági garanciákért cserébe 14 hónapon belül kivonja csapatait Afganisztánból. Szó van benne fogolycseréről, illetve szerepel benne az is, hogy Washington augusztusra feloldja a tálib mozgalom tagjai elleni szankciókat, és szorgalmazni fogja, hogy a szóban forgó személyek májusig lekerüljenek az ENSZ feketelistájáról is. Az Egyesült Államok azt is vállalta, hogy kérni fogja az egyezmény jóváhagyását az ENSZ Biztonsági Tanácsától.