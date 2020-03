Szinte mindent bezáratna Lombardia kormányzója

Csak félkész intézkedéseket tettek eddig, Lombardia kormányzója szerint szigorúbb lépésekre van szükség - írta a La Repubblia. Attilio Fontana csak a legszükségesebb szolgáltatást nyújtó intézményeket szabad nyitva hagyni, minden egyéb boltot, hivatalt be kell zárni - túl a már bezárt múzeumokon, iskolákon, kiürített templomokon.

Fotó: Reuters Attilio Fontana, Lombardia kormányzója miután karanténba helyezte magát azt követően, hogy az egyik kollégájánál koronavírust diagnosztizáltak

A kormányzó videókonferenciát tartott a települések polgármestereivel, ezután közölte a Facebookon álláspontját. Maga Fontana egyébként február végén maga is karanténba vonult, amikor stábjának egyik tagjának koronavírustesztje pozitív lett.

Az olasz vezetőhöz hasonlóan nyilatkozott az ország leggazdagabb tartományának egészségügyi minisztere is. Giulio Gallera szerint legalább 15 napra be kell zárni a legtöbb boltot, mert ezzel hatékonyan csökkenthető a vírus továbbadásának kockázata.

Fontana is felhívta a figyelmet, hogy tudomásul kell venni, fel kell adni az igényekből, nem lehet az életet folytatni a megszokott kerékvágásban, „maradjon mindenki otthon.”

Ezzel együtt szükséges a tömegközlekedés további ritkítása is. Ezt lehetővé teszi, hogy Milánóban is látványosan lecsökkent a forgalom, sokan, ha tehetik otthonról dolgoznak. Hogy mennyire kiürültek a máskor zsúfolt utak, az innen is látszik: