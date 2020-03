Ukrajna háromhetes karantént rendelt el az egész országra

Országos karantént hirdetett március 12. és április 3. az ukrán kormány a koronavírus miatt, írja az MTI.

Vitalij Klicsko főpolgármester jelentette be szerdán a háromhetes karantént, aminek részeként megtiltják a 60 főnél nagyobb tömegrendezvényeket: mind a sport- és kulturális eseményeket, mind a mozik filmvetítéseit, bevásárlóközpontok programjait is. Felfüggesztik emellett az oktatást is, az óvodákat pedig március végéig bezárják.

A karantén alatt a kormány javasolja bizonyos országokkal a légi forgalom felfüggesztését is, illetve a határellenőrző pontok többségének lezárását: az Ukrajinszka Pravda hírportál értesülése szerint 219-ből 49 átkelő maradna nyitva. Az ülésen arról is döntöttek, hogy közel egy milliárd forintnak megfelelő hrivnyát különít el a kormány a vírus elleni védekezésre. Ukrajnában egyébként jelenleg egy fertőzött személyről tudni.