Guatemalában meghalt az első koronavírusos beteg

Egy 85 éves férfi a koronavírus első áldozata Guatemalában. A férfi a közelmúltban Madridban járt, akkor még nem mutatkoztak rajta a betegség tünetei, jelentették be a hatóságok egy vasárnapi sajtótájékoztatón. Mexikóban is meghalhatott az első kínai koronavírussal fertőzött beteg. A fertőzés áldozata Jose Kuri üzletember, akinél azután mutatták ki a kínai koronavírust, hogy hazatért az Egyesült Államokból, írja a Reuters Joacquin Lopet-Doriga tévés Twitter-bejegyzésére hivatkozva.

A Reuters híre szerint a vírus dél- és közép-amerikai terjedése miatt egyre több ország vezet be korlátozó intézkedéseket: a Panamai Köztársaság (itt jelenleg 55 megerősített eset van) bezárja a hoteleket, kaszinókat, diszkókat, bárokat, és megtiltja a belépést azoknak a külföldieknek, akik nem helyi lakosok. Bezárnak a boltok is, csak a szupermarketek, gyógyszertárak és egészségügyi intézmények tarthatnak nyitva. Hasonlóan jár el Argentína is, ahol az oktatást március 31-ig felfüggesztik, és bezárják a nemzeti parkokat is. Vízumot sem adnak ki azoknak az utasoknak, akik az Egyesült Államokból, Kínából, Dél-Koreából, Iránból, Nagy-Britanniából, továbbá számos más európai országból érkeznek.

Peru is lezárja a határokat, felfüggeszti a légi- és a vízi közlekedést is. Martin Vizcarra perui elnök arra kérte a helyieket, hogy 15 napra vonuljon mindenki önkéntes karanténba, hogy lassítsák a fertőzés terjedését. Hondurasban 50 főnél több nem tartózkodhat egyszerre egy helyen, és a boltok nagy része bezár. Costa Ricában bezárnak a bárok és a diszkók, döntötte el a kormány, miután a fertőzöttek száma 35-re emelkedett.