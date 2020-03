Iránban 85 ezer rabot engedtek szabadon a koronavírus miatt

Március 9-én jelentette be Ebrahim Raisi, az iráni bíróság elnöke, hogy a koronavírus-fertőzés veszélye miatt átmenetileg szabadon engedtek 70 ezer rabot az iráni börtönökből, most pedig a bírósági szóvivő közölte, hogy átmenetileg 85 ezer rabot, köztük politikai foglyokat engedtek szabadlábra a vírus terjedése miatt. A The Guardian a szóvivő tájékoztatása alapján azt írja, hogy fokozott óvintézkedéseket is bevezettek a börtönökben a fertőzésveszély miatt. A szóvivő arról nem nyilatkozott, mikor kell visszatérniük a börtönökbe azoknak, akiket szabadon engedtek. A kiengedett rabok között van többek között Mehdi Karubi ellenzéki vezető fia, Mohamed Huszejn Karubi is, aki két hónapja került börtönbe.

Az aktuális adatok szerint Iránban közel 15 ezer fertőzöttnél diagnosztizáltak a kínai koronavírust, eddig 491-en haltak bele a betegségbe.