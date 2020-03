Kínában három, Magyarországról érkezett koronavírusos beteget regisztráltak

Támogass te is!

Még szerdán közölték, hogy már egyetlen új belföldi fertőzést se regisztráltak Kínában, és a hatóságok jelentése szerint minden új, igazoltan fertőzött személy külföldről érkezett az országba. A kínai sajtóban most megjelent összesítések szerint a külföldről érkezett fertőzöttek között

három is van, aki Magyarországról érkezett.

A 444 a Global Times angol nyelvű kínai lap beszámolójára hivatkozva azt írja, hogy a legtöbb új fertőzött – szám szerint 47 – Iránból érkezett. Olaszországból, amely a hivatalos statisztikák szerint a második legnagyobb járványgóc Kína után, 41 fertőzött érkezett Kínába. Spanyolországból 28, Nagy-Britanniából 25 fertőzöttet regisztráltak.

Latest on imported #COVID19 cases in the Chinese mainland:

Iran: 47

Italy: 41

Spain: 28

UK: 25

US:7

France: 6

Philippines: 6

Thailand: 5

Saudi Arabia: 4

Hungary: 3

Austria: 2

Switzerland: 2

Egypt: 1

Indonesia: 1

Netherlands: 1

Portugal: 1

Brazil: 1

Luxembourg: 1

Unconfirmed: 7 pic.twitter.com/R2vR9n3JJY