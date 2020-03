Négy magyar is Kamerunban rekedt, nem tudják, mikor juthatnak haza

Négy magyar rekedt Kamerunban, egyelőre nem tudják, mikor és hogyan tudnak hazajutni, miközben érezhetően egyre nagyobb a feszültség a helyi lakosok, és az ott ragadt turisták között - mesélte az Indexnek Tempfli László, akinek a neve a Budapest-Bamako rally kapcsán is ismerős lehet.

Most is egy nagyobb túra részeként, saját autóval jutott el Kamerunba. Fokvárosból indult még bőven a járvány kitörése előtt, és Namíbián, Angolán és Kongón át jutott el Kamerunba. Társával Gabon felé hagyták volna el az országot, de a határokat lezárták.

Felvették a kapcsolatot a konzuli szolgálattal. Elmondása szerint a nigériai Abujából Bak Bálint konzul segít nekik, állandó kapcsolatban vannak, és sok segítséget kapnak. Próbáltak a francia követséghez is fordulni, ott viszont nem jártak sikerrel, pedig Air France gépek még járnak az országba, de lehetetlen jegyet vásárolni rájuk. Azt hallotta nagyjából 2000 francia állampolgár kérte, hogy kimenekítsék őket az országból.

Úgy tudja, összesen 4 magyar állampolgár tartózkodik még Kamerunban, egyikük Doualaban, információ szerint őt fizikai atrocitás is érte.

Egyre feszültebb ugyanis a helyzet az országban, sokan félnek a külföldiektől, és mindenkit potenciális vírushordozónak tartanak. Tempfli László és társa a saját autójával tud mozogni a városban, de még így is bekiabálnak, beszólogatnak nekik, attól félnek, hogy ha a helyzet komolyodik, lincshangulat is kialakulhat.

Nekik holnapig van szállásuk. Próbálnak újat találni, ami egyébként sem egyszerű vállalkozás Kamerunban, de most még nehezebb, ráadásul hamarosan kijárási tilalom is életbe léphet. A vízumok még érvényesek, de a helyi hatóságok egy félreérthető megfogalmazási hiba miatt előfordul, hogy lejártnak tekintik.

Információik szerint jövő hét közepéig egészen biztosan nem tudják elhagyni az országot, olyan nem hivatalos híreket is hallottak, hogy akár egy hónapig is ott ragadhatnak. Tempfli László esetében külön kérdés, hogy a rally autóját hol tudja biztonságosan elhelyezni, miközben ők is érzik, hogy a helyzet óráról órára változik, és a helyiek félelme miatt egyre jobban tartanak az agressziótól is.