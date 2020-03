Ausztria fekete hétvégéje

Ausztria

A Worldometers adatai szerint Ausztriában 3806 regisztrált fertőzöttnél tartanak, ami 224-gyel több az egy nappal azelőttihez képest. Ami durva, hogy a Krone.at reggeli cikke szerint már 23 halottnál tartanak úgy, hogy csak vasárnap heten haltak meg, írták. A Worldometers cikkünk írásakor ebben még le volt maradva, 16 halottról írt, ha az adatokat összevetjük, akkor az derül ki, hogy két nap alatt nőtt 8-ról 16-ra, majd 23-ra a halottak száma.

Szlovákia

Vasárnap hét fővel emelkedett a diagnosztizált fertőzöttek száma Szlovákiában, a déli régiókban egyelőre kevés a koronavírus-fertőzött, írja az Új Szó. Akárcsak Magyarországon, úgy Szlovákiából is érkeznek hírek gyógyszerhiányról tömeges felvásárlások miatt: több dunaszerdahelyi gyógyszertárban nem volt készleten paracetamol tartalmú készítmény, és hiánycikk volt a C- és D-vitamin is. A Szlovák Gyógyszerészkamara szóvivője, Adriana Bednárová a Parameter.sk-t úgy tájékoztatta: a beszállítók pedig képtelenek eleget tenni a háromszorosára emelkedett keresletnek. Szlovákiában összesen 185 diagnosztizált fertőzöttről tudni.

Ukrajna

Ukrajnában 73-ra nőtt a megerősített koronavírusos fertőzöttek száma, közülük mostanáig hárman haltak bele a betegségbe, és egy beteg gyógyult meg, írja az MTI. Pénteken még csak 41 volt az országban regisztrált fertőzött száma. Jelenleg a legtöbb fertőzött a fővárosban, Kijevben (29 fő) és a délnyugat-ukrajnai Csernyivci megyében (25 fő) van. Vasárnaptól Kijev átmenetileg felfüggesztette a személy- és járműforgalom átengedését a Donyec-medencei frontvonal mentén lévő ellenőrzési pontokon az ukrán és a szakadár ellenőrzésű területek között.

Illja Jemec ukrán egészségügyi miniszter egy vasárnap esti tévéinterjúban kifejtette, hogy szerinte rendkívüli állapotot kell bevezetni az országban. Az Ukrajinszka Pravda hírportál az elnöki hivatalból származó forrásra hivatkozva azt írta, hogy a rendkívüli állapot bevezetéséről a döntés várhatóan kedden, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) ülésén születhet.

Románia

Romániában összesen 466 koronavírus-fertőzöttet diagnosztizáltak idáig, a friss adatok még nem érkeztek meg. Romániában katonai rendelettel felfüggesztették a fogorvosi rendelők tevékenységét, a bevásárlóközpontokban csak az élelmiszerüzletek, gyógyszertárak, ruhatisztítók, és állateledel-kereskedések tarthatnak nyitva. Az állami vasúttársaság felfüggesztette az éjszaka közlekedő járatokat az ország nagyvárosai között. A papok csak üres templomokban tarthatják meg – és az interneten közvetíthetik – az egyházi szertartásokat, de lelki támaszra szoruló híveiket felkereshetik otthonaikban, és keresztelhetnek, eskethetnek temethetnek is, ha az eseményen nem vesz részt több mint nyolc ember.

A kórházaknak 80 százalékkal kell csökkenteniük a műtétek és 50 százalékkal a járóbeteg-rendelések számát, hogy felszabadítsák kapacitásaikat a Covid-19-es betegek fogadására. Románia kétmillió koronavírus-tesztet vásárol Dél-Koreától, az első szállítmány a héten érkezik. Romániában vasárnap regisztrálták a járvány első halálos áldozatait: egy 67 éves rákbeteg, valamint egy 70 és egy 74 éves cukorbeteg, koronavírussal is fertőzött páciens halt meg. Külföldön nyolc Covid-19-ben szenvedő román beteg vesztette életét, írja az MTI.

Szerbia

Szerbia 222 fertőzésnél áll, ez a szám egy nappal azelőtt még 171 volt. A koronavírussal regisztráltak közül ketten hunytak el az országban. A Vajma.info azt írta, az Air Serbia újabb gépe repült Kínába orvosi segélyszállítmányért valamivel éjfél után. Ez az Air Serbia harmadik kínai útja, amelynek keretében orvosi felszereléseket és védőeszközöket visz Szerbiába a koronavírus-járvány elleni küzdelemhez.

Horvátország

A horvátoknál 306 fertőzöttet regisztráltak, ez 52 új regisztráltat jelent egy napon belül. Egy halálos áldozata van a járványnak az országban. Az MTI azt írta, az országban a szabályok be nem tartása miatt újabb szigorításokat vezetnek be. Vasárnaptól betiltották a tömegközlekedést. Zágrábban csak nagyon ritkán közlekednek a villamosok, és csak azok használhatják, akik a munkáltatójuktól igazolást kapnak arról, hogy be kell járniuk dolgozni. Ezt az igazolást naponta meg kell újítaniuk. A rossz szervezés és higiéniai előírások be nem tartása miatt már vasárnaptól bezárták a piacokat és a piacok területén működő üzleteket is.

Szlovénia

Szlovénia a hétvégén nem vezetett be újabb szigorításokat, az országban már korábban korlátoztak minden szükségtelen tevékenységet az MTI beszámolója szerint. Vasárnap 14 óráig 414 volt a fertőzöttek száma, 31-gyel több, mint egy nappal korábban, ugyanakkor több mint 13 ezer koronavírus-tesztnek negatív lett az eredménye.

