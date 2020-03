Hagyják meghalni az idős betegeket a fiatalok megmentéséért Spanyolországban

Spanyolországban 57 786-ra emelkedett a fertőzöttek száma, a járványban eddig 4365-en vesztették életüket. Az egészségügyi és szociális intézményekben továbbra is gondot jelent a védőfelszerelések nagy mennyiségű utánpótlása, Madrid ezért a NATO segítségét kérte. A hullaházakban nincsenek szabad helyek. Madrid egyik legnagyobb kórházának orvosa, dr. Daniel Bernabeu a Bloombergnek adott telefonos interjújában azt mondta: mivel az intenzív ápolási helyek iszonyúan túltelítettek, az új szabályozások értelmében az idősebb koronavírus-fertőzött betegekkel szemben a fiatalabbakat kell előnyben részesíteni a kezelések során, nekik ugyanis jobbak a túlélési esélyeik. Más esetben lenne esélyük az időseknek is, de a fertőzés miatt nagyon sokan fognak most meghalni egy időben, mondta az orvos.

A The Straits Times azt írja, hogy Spanyolországban nagyobb ütemben halnak bele a fertőzöttek a megbetegedésbe, mint Kínában vagy Olaszországban: csak szerdán 738-an haltak bele a koronavírusba. Csütörtökre ez a szám 655-re csökkent. Pedro Sánchez, az ország miniszterelnöke három hete még nem vette komolyan a fertőzést, mostanra azonban már ő is arra figyelmeztette a lakosságot, hogy talán még sosem néztek szembe ilyen komoly veszéllyel. Március 14-én a veszélyhelyzet kihirdetésekor azt mondta: talán csak a legidősebbek emlékezhetnek a spanyol polgárháborúra és az az követő időszak nehézségeire, amik vetekedhetnek a mostanival. A La Paz kórházban, ahol Bernabeu is dolgozik, 240 ember várt arra egyszerre a sürgősségin egyszerre kedden, hogy regisztrálják. Az orvosoknak nem jut megfelelő védőfelszerelés, csak egy köpeny és egy maszk. Az ajánlások szerint tartaniuk kellene az egyméteres távolságot a betegektől, de ez lehetetlen vállalkozás. „A kollégák mind lebetegszenek körülöttünk” – mondta az orvos, aki egyébként radiológusként dolgozik.

(Borítókép: Fertőzött beteget szállítanak el Madridban 2020 március 25-én. - fotó: David Benito / Getty Images)

