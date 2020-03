Rendezvényközpontot alakítanak át járványkórházzá Londonban

A tervek szerint jövő hétvégén nyílik az a 4000 ágyas szuperkórház Londonban, amit egy rendezvényközpontban alakítanak ki. Az újonnan megnyíló ideiglenes kórház neve NHS Nightingale Kórház lesz, ahova a személyzet egy része nyugdíjból megy vissza dolgozni.

Oxigén, lélegeztetőgépek és több ezer ágy kap helyet a londoni ExCeL központban, ami általában egy egyszerű rendezvényközpont, most azonban gőzerővel folynak a munkálatok, hogy ideiglenes kórházzá alakítsák.

Minderre azért is szükség van, mert Chris Hopson, a helyi kórházszövetség elnöke szerint egészen egyszerűen nem tudják felvenni a versenyt a megbetegedések számával, hetek kérdése, mikor omlik össze a rendszer.

Hopson elmondta, hogy a kórházak az elmúlt két hétben a kritikus esetek ellátására szánt kapacitásukat először megötszörözték, majd meghétszerezték, de így sem tudják a lépést felvenni a villámgyorsan terjedő vírussal. A helyzetet súlyosbítja, hogy az egészségügyi dolgozók közül vannak, akik pont koronavírus-fertőzés miatt nem tudnak dolgozni, mások koruk miatt veszélyeztetettek, így otthon vannak, akik dolgoznak, pedig túlhajszoltak.

Korábban tartottak attól, hogy az egész angol egészségügyet megbéníthatja a járvány, ugyanis nem csak Londonban, de országszerte kevés ágy állt szabadon a járvány kezdetén, de a hivatalos közlemények szerint jelenleg 33 ezer ágy áll az új-koronavírusban szenvedő betegek elhelyezésére.

Nagy-Britanniában eddig 17 089 esetet regisztráltak, ebből több mint 4000 esetet Londonban, de Sadiq Khan londoni polgármester figyelmeztette az embereket, hogy ez a szám az elkövetkezendő hetekben sokkal magasabb lesz, a becslések szerint 3-5 hét múlva éri el a tetőzést.

Az ideiglenes megakórház építésébe a hadsereg is besegít, a belső elrendezésről már vannak felvételek is, eszerint a nagy egyterű rendezvényközpontban hosszú sorokba kerülnek majd egymás mellé az ágyak, és térelválasztó falak kerülnek be. Az építkezés már ott tart, hogy orvosi eszközökkel töltik fel a kórházat, és azt tesztelik, hogy a alkalmas-e a bejárat környéke a betegek fogadására, például, hogy elférnek-e a hordágyak.

