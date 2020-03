Vuhan kezd újraéledni, hétfőtől kinyitnak a bevásárlóközpontok is

Enyhítettek a közlekedési korlátozásokon a hét végén Vuhanban, a járvány epicentrumának számító kínai városban, írja az MTI.

A 11 milliós városban az utóbbi 10 napban összesen egy új fertőzést regisztráltak, a tartományban összesen 67 801 embert fertőződött meg, 3182-en haltak meg a vírus miatt. Jelenleg még 2054-en állnak kezelés alatt, csupán 9 embert kezelnek Vuhanon kívüli helyen. A tartomány vezetése szerdán jelentette be, hogy a Vuhanban működő, a belföldi és a globális ipari láncban kulcsszerepet betöltő vállalatok ismét megkezdhetik tevékenységüket. Ekkor még a negatív listán szereplő vuhani vállalkozások, például mozik, könyvesboltok, bárok, éttermek és edzőtermek, továbbra sem nyithattak ki.

Vasárnaptól viszont újra közlekedhetnek bizonyos buszjáratok is, a földalatti- és vasúti közlekedés pedig már szombaton újraindult. Hupej tartomány kormányzata azt is közölte, hogy hétfőtől zöld lámpát kapnak egyes bevásárlóközpontok, illetve vásárlóutcán lévő üzletek is. A várost a vesztegzár óta folyamatosan élesztik újra, a teljes feloldást április 8-ra tervezik.