Már többen haltak meg Amerikában a vírusban, mint 9/11-én

Az Egyesült Államokban 3561-en haltak meg a koronavírus-járványban kedd estig (magyar idő szerint), ami azt jelenti, hogy a vírus már több áldozatot szedett, mint 2001 szeptember 11-én a terrorista merényletek. Az Oszama bin Laden által szervezett 9/11-i támadássorozatban 2977-en haltak meg, ezt a számot haladta meg mostanra a járvány áldozati listája.

Az összehasonlításnak persze csak lélektani jelentősége van, úgy viszont Amerikában sokan rezonálnak rá. A párhuzamot erősítő sajtó most kiemeli, hogy mint akkor, most is New York a leginkább sújtott város, bár a tetőzés a városban is még csak most jön. Egy Guardiannek nyilatkozó New York-i intenzív terápiás orvos, Steve Kaspidis szintén arról beszélt az angol lapnak, hogy már most egészen pokoli, apokaliptikus a helyzet, a 19 évvel ezelőttit szerinte nem is lehet a mostani állapotokhoz hasonlítani.

Bekerülnek az emberek, intubáljuk őket, majd meghalnak, ez a kör ismétli magát

– mondta. New Yorkban épülnek a hadsereg tábori kórházai, a kollégiumokba is betegágyakat tesznek, az amerikai haditengerészet kórházhajója Manhattan mellett horgonyoz, a Central Park is ideiglenes kórház lesz. Májusra szeretnék megháromszorozni a kapacitást.

Fotó: Anadolu Agency / Getty Images Hungary A USNS Comfort hadikórházhajó New Yorkba érkezik.

Demokrata oldalról a szeptember 11-ei párhuzamok közé sorolják a nem megfelelő kormányzati választ: mint mondják, akkor a hírszerzői figyelmeztetéseket nem vették elég komolyan, most pedig a járványügyi vészjelzésekkel nem törődött elég komolyan Trump sokáig. A kritikusok szerint az Egyesült Államoknak az elmúlt években nagyobb figyelmet kellett volna szentelnie a globális egészségügyi kérdésekre, mint a terrorizmusra, de ennek pont az ellenkezőjét tette.