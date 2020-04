Romániában a regisztrált koronavírus-fertőzöttek több mint 13 százaléka egészségügyi alkalmazott, a körükben tapasztalt fertőzések miatt pedig sorra kerülnek karanténba kórházi részlegek, megnehezítve az amúgy is túlterhelt egészségügyi rendszer működését, írja az MTI.

A stratégiai kommunikációs törzs (GCS) szerda esti jelentése szerint 357 orvos, nővér, ápoló kapta el a fertőzést, csütörtökön pedig a fővárosi Matei Bals járványkórház öt alkalmazottjának vírustesztje bizonyult pozitívnak. A legsúlyosabb helyzet a kedd óta vesztegzár alá helyezett észak-kelet-romániai Suceaván alakult ki, ahol pont a megyei kórházból lett fertőzésgóc, miután 200 kórházi alkalmazott is megbetegedett. A helyzetben a kórház nemrég megbízott ideiglenes vezetői is lemondtak, ezért csütörtökön Nelu Tataru egészségügyi miniszter is a helyszínre utazott, Klaus Iohannis államfő pedig távértekezletet hívott össze, hogy megoldást keressenek a válságra.

A csütörtöki adatok szerint Romániában 2738 regisztrált fertőzöttről és 94 halottról tudni a járvány kitörése óta, de az országon kívül további 25 román állampolgár is életét vesztette a koronavírus miatt. A 24 óra alatt regisztrált új fertőzöttek száma 278-ra emelkedett az előző napi 215-ről, nem sokkal haladva meg az utóbbi hétre jellemző napi 240-es átlagot.

Romániában naponta 1500-2000 embert tesztelnek. A diagnosztizált betegek közül 78-at ápolnak intenzív osztályon, az első fertőzés megjelenése óta pedig 267 beteget nyilvánítottak gyógyultnak.

Csütörtökön tett közzé a GCS először megyei bontást az igazolt fertőzésekről. A legtöbb, 701 fertőzést Suceava megyében tartják számon, amelyet a kétmilliós Bukarest követ 505 fertőzöttel. Több mint száz fertőzöttről tudnak a moldvai Brassó (117), valamint Constanta (111), Arad (110), Neamt (107) és Kolozs (105) megyében. Továbbra is Hargita megye az egyetlen Romániában, ahol egyetlen fertőzöttről sem tudnak.

Andrej Babis, Csehország miniszterelnöke arról beszélt csütörtökön a Blesk.cz című bulvárportálnak, hogy valószínűleg májusban vagy júniusban visszatérhet az élet a normális medrébe a cseheknél.

"Optimista vagyok, nálunk a helyzet alakulása egészében kedvező. Ha azt nézem, hogyan alakul a helyzet Olaszországban, Spanyolországban vagy Ausztriában, akkor az európai átlaghoz viszonyítva nálunk nagyon jó a helyzet

– idézi az MTI Babist, aki hozzátette, hogy pontosabb előrejelzést csak április végén tudnka készíteni, ekkorra várják a járvány kicsúcsosodását ugyanis. Szakértői becslések szerint a fertőzöttek száma április végén 10-15 ezer között alakulhat az országban.

Babis bízik abban, hogy a kisebb boltok húsvét után már kinyithatnak a higiéniai szabályok szigorú betartása mellett, és egyelőre nem terveznek további korlátozó intézkedéseket sem.

Csehországban eddig 3604 megbetegedést és 40 halálos áldozatot regisztráltak.

(Index/MTI)

