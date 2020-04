Több mint 759 ezer ember utazott be az USA-ba Kínából a kritikus időszakban

Tavaly decemberben, majd idén januárban és februárban összesen 759.493 ember utazott be Kínából az Egyesült Államokba - írja az ABC News.

Azért fontos ez az adat, mert ebben az időszakban Kínában már tombolt a koronavírus járvány (még ha erről decemberben nem is feltétlen volt tudomása az illetékeseknek, vagy elhallgatták azt), úgyhogy ez magyarázatot adhat arra is, miért terjedt el olyan gyorsan az Egyesült Államokban a fertőzés. (Azon túl, hogy a kezdeti szakaszban a védekezés is bőven hagyott kivetnivalót maga után.)

A decemberben-januárban-februárban beutazó emberek közül több mint 228 ezren olyan amerikaiak voltak, akik hazautaztak, míg a többi százezer olyan kínai nemzetiségű polgár, akik üzletemberként, diákként vagy turistaként érkezett az országba, esetleg az Egyesült Államokban élő családtagjait látogatta meg.

Donald Trump elnök február 2-án vezetett be utazási korlátozást Kínából, de ezután, azaz februárban és márciusban még így is 18 ezer amerikai tért vissza onnan az Egyesült Államokba.

Az ABC News annak is utánajárt, hogy a járvány által leginkább fertőzött más országokból hányan érkeztek. Eszerint decemberben, januárban és februárban 343.402 ember lépett be Olaszországból, 418.848 ember Spanyolországból és nagyjából 1.9 millióan Nagy-Britanniából.

Ha a Kínából érkezőket is számoljuk, akkor csak négy országból több mint 3,4 millió ember érkezett az Egyesült Államokba a három hónap leforgása alatt, melyből másfél millióan voltak azok az amerikaiak, akik hazatértek. Olaszországból és Spanyolországból csak március 13-án tiltották meg a beutazást, míg az Egyesült Királyságból érkezőknek néhány nappal később.

Bár azt nem tudni, hogy a 3,4 millió emberből mennyi volt már ekkor fertőzött, de egy részük már egészen biztosan az volt.