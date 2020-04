Leállítja Mexikó a Corona sör gyártását a koronavírus miatt

A mexikói Grupo Modelo nevű vállalat leállítja söreik gyártását, miután a kormányrendelet nem minősítette a gyár tevékenységét alapvető fontosságúnak, írja a Reuters.

A Grupo Modelo gyártja többek között a Corona nevű sört is, illetve 180 országba exportálja termékeit. Arról már korábban írtunk, hogy a Corona sör gyártója amúgy is az elmúlt 10 év legrosszabb negyedévére készülhet, azért is, mert az Egyesült Államokban egy felmérés úgy találta, az emberek elkezdték kerülni a Coronát vásárláskor. A "Corona beer virus" keresések is felpörögtek a Google-ön, amiből arra lehet következtetni, hogy sokan azt hiszik, hogy köze van a sörnek a vírushoz, esetleg arról nevezték el.

Az eredetileg mexikói, de globálisan több helyen, köztük nálunk is elterjedt sör gyártása azért akadt meg, mert a héten a mexikói kormány egészségügyi veszélyhelyzetet hirdetett, elrendelte a nem létfontosságú dolgok gyártásának leállítását. Az országban péntekre 1510-re emelkedett a fertőzöttek száma, 50 halálos áldozata volt a vírusnak. A rendeletre a cég azt mondta, hogyha a kormány mégis elfogad egy olyan magyarázatot, miszerint a sör tekinthető agráripari terméknek, akkor készen állnak visszaállni a sörgyártásra úgy, hogy dolgozóik 75%-a otthonról dolgozna. A gyártást a mostani rendelet után vasárnap tervezik leállítani.