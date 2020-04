Koronavírusos lehet Boris Johnson várandós barátnője

Koronavírusos tünetekkel küzdött a múlt héten Carrie Symonds, Boris Johnson brit miniszterelnök állapotos barátnője - írta meg a BBC.

Symonds twitterén jelentette be, hogy a múlt héten a koronavírus fő tüneteivel ágyban feküdt. Nem tesztelték le a betegségre, de azok után, hogy a miniszterelnök is beteg, valószínű, hogy barátnője is elkapta a vírust.

- írta egyik bejegyzésében. Symonds elmondása szerint jobban van.

I’ve spent the past week in bed with the main symptoms of Coronavirus. I haven’t needed to be tested and, after seven days of rest, I feel stronger and I’m on the mend.