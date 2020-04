New York állam kormányzóját pereli az amerikai fegyverszövetség

Az amerikai fegyverszövetség (National Rifle Association, NRA) az egyik legerősebb lobbierővel rendelkező szervezet, az, amelyiket még az sem lehetetleníti el, amikor félautomata gépkarabélyos őrültek rendeznek mészárlást amerikai középiskolákban, koncerteken, mozikban és templomokban. Sőt, pont az ilyen tragédiák erősítik abbeli hitüket, hogy ha minden amerikai minimum két RPG-vel menne bevásárolni, akkor az ilyesmi nem fordulna elő.

Az NRA rém háklis arra, ha a második alkotmánykiegészítést, azaz a fegyvertartásra vonatkozó kitételt (aminek értelmezése a mai napig vitatott) bárki, bárhogy megsérti, teszem azt azzal, hogy egy egész világot megbénító vírusjárvány közepette - ideiglenesen - bezáratja a fegyverboltokat. Andrew Cuomo, New York állam kormányzója ezt tette, egészen pontosan azt, hogy a fegyverkereskedőket nem tette rá arra a listára, amin a létfontosságú termékeket árusító üzletek szerepelnek. A rendelet értelmében ezek az üzletek (butik, szexshop, kulcsmásoló, kisállat-kereskedés, fegyverbolt, stb.) április 15-én nyithatnak újra, már ha azt a helyzet lehetővé teszi.

Az NRA azért perelte be Cuomót (sokadjára), mert az amerikai védelmi minisztérium múlt héten azt kérte az egyes államok kormányzóitól, hogy ne zárassák be a fegyverkereskedéseket. Cuomo a per hírére úgy reagált, hogy

bárcsak minden ember annyira lehetne immúnis a koronavírusra, mint én vagyok az NRA ellenem indított pereire!

Az NRA érvelése szerint Cuomo túllépte hatáskörét, és ennek következtében az állam polgárainak többé nincs meg az istenadta és alkotmányos joga arra, hogy fegyvereket és lőszereket vásároljanak.

Sok New York-i lakos joggal aggódik, ha egy ilyen járvány alatt a kormányzója köztörvényes bűnözőket ereszt ki a börtönökből, és érthető, ha úgy vélik, a hatóságok nem tudják garantálni a testi épségüket.

Cuomót eddig legalább egy tucatszor perelte be az NRA, nem sok sikerrel. (via)

Durva influenza vagy veszélyes világjárvány?

Vannak, akiknek már nincsenek kérdéseik,

És vannak, akik az Indexet olvassák!

Támogasd te is a független újságírást, hogy ebben a nehéz helyzetben is tovább dolgozhassunk! Kattints ide!