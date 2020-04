Belehalt a koronavírusba az amerikai lelkész, aki hisztériának tartotta a járványt

Koronavírusos fertőzésben meghalt Landon Spradlin amerikai lelkész, aki korábban arról írt, hogy a média által felfújt, politikailag motivált félelemkeltő hisztinek tartja a járványt – írja a BBC.

Pastor Landon Spradlin wasn't worried about coronavirus when we went to New Orleans to preach during Mardi Gras. A month later he was dead.https://t.co/sCiPTAcFgM — BBC News India (@BBCIndia) April 6, 2020

A 66 éves férfi februárban 1500 kilométert autózott a feleségével, hogy ott lehessenek a New Orleans-i karneválon, ahol a négyből két lányuk is csatlakozott hozzájuk. “Az volt a küldteése, hogy kocsmákba, klubokba, bárokba betérve bluest játsszon, beszéljen a zenészekkel, és elmondja nekik, hogy Jézus szereti őket” – mondta róla az egyik lánya. Spradlin ugyanis nemcsak prédikált, hanem zenélt is: 2016-ban a Blues Hírességek Csarnokába is beválasztották.

A lelkész másik lánya szerint a családban egyáltalán nem is beszéltek a vírusról. Ezzel a jelek szerint nem voltak egyedül, mert hiába azonosították már több mint egy hónapja az első koronavírusos eseteket az Egyesült Államokban, és hiába vált azóta az ország a világ egyik legsúlyosabb gócpontjává, a híres húshagyókeddi fesztivált mégis megtartották New Orleansban. A karnevál után jelentősen meg is ugrott a régióban a fertőzések száma, amiért a város utólag a kormány tétlenségét okolja.

Spradlin is ekkor kaphatta el a fertőzést, de a tesztje még negatív lett. A lelkész még betegen is arról írt Facebookon, hogy a vírust hisztéria övezi, és félrevezető összehasonlítást tett a 2009-es H1N1-járvány és a mostani helyzet között. Szerinte a mostani járványt a média fújja fel, és a cél Donald Trump elnök lejáratása.

Később a fia is arról számolt be, hogy az apjával egyetértettek abban, hogy irreális félelemkeltés zajlik, bizonyára mert választási év van. A fiú azonban azt is hozzátette, hogy az apja nem gondolta, hogy puszta hoaxról lenne szó, tudta, hogy maga a vírus valódi.

Spradlin állapota már New Orleansban hirtelen romlani kezdett. A feleségével úgy döntöttek, hazaindulnak, de már nem értek el hazáig. A virginiai férfi út közben olyan rosszul lett, hogy be kellett vinni egy észak-karolinai kórházba, ahol megállapították, hogy mindkét tüdejére kiterjedt a gyulladás. Ekkor már a tesztje is pozitív volt. Nyolc nap intenzív osztályi kezelés után halt meg. A felesége házi karanténba került, a szűk körű temetést ennek lejárta után tartották meg.