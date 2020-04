400 ezernél a fertőzöttek száma, sorra dőlnek a rekordok az Egyesült Államokban

400 ezernél jár a regisztrált koronavírusos megbetegedések száma az Egyesült Államokban. A különböző adatok eltérőek, a CNN által idézett egyik adatbázis szerint cikkünk megjelenésekor 399 886 ez az adat, a Worldometers szerint viszont túllépte a 400 ezret. A halálesetek megközelítik a 13 ezret.

A CNN azt írta, kedden Amerikában 30,613 új eset volt, és 1,909-en haltak meg egy nap alatt a koronvírussal összefüggésben. Az adatokat közlő Johns Hopkins egyetem szerint ez rekord.

Szintén a CNN közölte, hogy New York Cityben több mint 800 halált jelentettek kedden, ami szintén rekord. A szakemberek közben abban bíznak, hogy a kórházban kezeltek száma talán már elérte a csúcsot.

Az MTI azt írja, hogy Amerikában az adatok szerint április első hetében drasztikusan nőtt a megbetegedések és a halálozások száma, a koronavírus egész márciusban követelt 4 ezer halálos áldozatot követelt, míg április első hetében már 8 ezren hunytak el.

Kedd esti adatok szerint Kalifornia és New York mellett Illinois államban, Connecticutban, New Jerseyben, Floridában és Louisianában a legrosszabb a helyzet. A koronavírus elleni intézkedéseket összehangoló kormányzati munkacsoport orvos tagjainak előrejelzése szerint a járvány új epicentrumainak kialakulására lehet számítani Coloradóban és a szövetségi fővárosban, Washington DC-ben.

Trump mindenesetre optimista, egy keddi interjúban azt mondta, az Egyesült Államok halálozásai számai jóval a különböző becslési modellek alatt vannak, és remélik, ez így is marad. A lélegeztetőgépekről és a kórházi ágyak számáról is azt mondta, hogy jól becsülték meg előre, hogy mennyi kell majd, jól állnak ebben a tekintetben, és hamarosan ezek a számok csökkenni is fognak.

New Yorkról azt mondta, közeleg, vagy talán már el is érkezett a tetőzés. A gazdaságról pedig úgy fogalmazott, ő az egész országot egyszerre akarja újra megnyitni, egy "nagy durranással" beindítani az egészet, de a kormányzat gondolkodik a folyamatos megnyitásban is.

Az MTI azt is írta, hogy Peter Navarro, a Fehér Ház kereskedelmi főtanácsadója még januárban feljegyzést készített, amelyben arra figyelmeztetett, hogy a járvány 2 millió amerikai életét követelheti, és 6000 milliárd dollárba kerülhet az elvonulása utáni gazdasági talpra állás.

Donald Trumpot a kedd esti sajtókonferencián megkérdezték erről is, azt mondta, nem ismeri a dokumentum tartalmát. Hozzáfűzte: ha tudatában is lett volna, akkor sem kezelné másként a kialakult válsághelyzetet.

(Borítókép: Kena Betancur/Getty Images/AFP)