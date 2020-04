A Boko Haram közel ezer harcosával végeztek a katonák Csádban

A Boko Haram terrorszervezet mintegy ezer harcosával végeztek csádi katonák az elmúlt tíz napban – írja az MTI.

A közép-afrikai ország hadseregének szóvivője csütörtökön jelentette be, hogy a Nigerrel és Nigériával is határos Csád-tó térségében lezajlott terrorellenes műveletben 52 katona is életét vesztette.

Agouna hangsúlyozta, hogy sok terroristát sikerült kiűzni a régióból. Hozzáfűzte, hogy a műveletet megtorlásul indították a Boko Haram szélsőségeseinek március 23-i támadása miatt, amelyben több mint 90 csádi katona halt meg a nigériai határ közelében lévő Bomában.

A Boko Haram Nigériában alakult 2002-ben, majd kiterjesztette tevékenységét a szomszédos Nigerre, Csádra és Kamerunra is, ahol helyi lakosokat toborzott. A szervezet célja egy „iszlám kalifátus” megteremtése. Az általuk elkövetett merényletekben az utóbbi tíz évben emberek tízezrei vesztették életüket.

Az ENSZ adatai szerint megalakulása óta a szervezet csaknem 27 ezer embert ölt meg, a terrortámadások miatt pedig további 2,5 millióan kényszerültek otthonuk elhagyására.