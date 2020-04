Lemondott egy ausztrál miniszter, mert a nyaralójába utazott a járvány alatt

Új-Dél-Wales állam miniszterelnöke, Gladys Berejiklian elfogadta kulturális minisztere, Don Harwin lemondását, miután a minisztert 1000 ausztrál dollárra bírságolták, amiért a nyaralójába utazott húsvétra, megsértve ezzel egy koronavírus-járvánnyal kapcsolatos közegészségügyi rendeletet, írja a Guardian.

Harwin ugyan azt állítja, ő a hivatalos rendelkezéseket és ajánlásokat követte, amikor úgy döntött, kiruccan a hétvégi házába, de elfogadja, hogy az utazása „nyugtalanságot” keltett, hiszen a kormány mindenkit arra biztat, maradjon otthon.

Berejiklian az üggyel kapcsolatban kiadott egy közleményt, amelyben azt írta: az egészségügyi krízis miatt a kormány mindenkit megkért arra, hogy hozzon a szokottnál nagyobb áldozatokat, mert azzal életeket lehet menteni. Az egészségügyi rendelkezések betartatására felkért rendőrség pedig úgy ítélte meg, Harwin megszegte a rendeletet, és „bár Harwin továbbra is azt állítja, hogy nem szegett szabályt, a rendeletek egyformán vonatkoznak mindnyájunkra”, így a miniszter „jól tette”, hogy beadta lemondását.

Az elmúlt napokban a világ több politikusa vagy más tisztségviselője is hasonló ügyekbe keveredett. A skót tisztifőorvos szinte pontosan ugyanezért mondott le: ő a saját korlátozásait nem tartotta be, amikor többször is második otthonába utazott. A Dél-afrikai Köztársaság kommunikációért és digitális kultúráért felelős miniszteréről az Instagram révén derült ki, hogy nem tartja be az országban elrendelt szigorú gyülekezési korlátozásokat, és a barátaival együtt ebédel; az amerikai haditengerészeti államtitkár az után mondott le, hogy kirúgta és lehülyézte a vírustól tartó hadihajó-kapitányt; a lengyel kormányfőhelyettes azért mondott le, mert ellenezte, hogy a május 10-re kiírt lengyel elnökválasztást a koronavírus-járvány tükrében is az eredeti időpontban rendezzék meg.