Tizenhárom éves észt fiú irányított egy merényletekre készülő neonáci csoportot

Egy tizenhárom éves fiú irányított egy pokolgépes merényleteket tervező nemzetközi neonáci csoportot egy észtországi kisvárosból - jelentette szombaton a helyi sajtó.

A Feuerkrieg Division néven működő csoport robbantásos merényletet tervezett a Las Vegas-i zsinagógánál és egy nagy amerikai hírcsatorna ellen is.

Harrys Puusepp, az észt elhárítás szóvivője arról adott tájékoztatást, hogy a rendőrség még január elején szállt ki egy helyszínre, mert veszélyforrásként azonosították a Feuerkrieg Division egyik résztvevőjét és "felfüggesztették részvételét" a szervezetben. Puusepp csak annyit árult el, hogy 14 év alatti gyanúsítottról van szó, így büntetőjogilag nem lehet felelősségre vonni, más eszközökkel kellett fellépniük. Kiemelte a helyi hatóságok és szülök szerepét.

Az Eesti Ekspress című észt lap azt írja, hogy a Feuerkrieg Division tagjai a Wire névű appon keresztül kommunikáltak egymással és egy ilyen beszélgetés kiszivárgott leiratából az derül ki, hogy a magát a csoport alapítójának nevező Commander, vagyis Parancsnok felhasználó nevet használó tag Észtország legnagyobb szigetén, Saaremaán él. Az Eesti Ekspress azt írja, hogy a Parancsnok egy 13 éves fiú, aki valójában nem tekinthető a decentralizáltan működő csoport vezetőjének, de kulcsszerepe volt a Feuerkrieg Division működésében.

A Rágalmazásellenes Liga (ADL) nevű szervezet szerint a Feuerkrieg Division rasszok közötti háború kirobbantását tartja kívánatosnak és az elképzelhető legszélsőségesebb rasszista nézeteket terjeszti. Oren Segal, az ADL extremizmuskutatója arra mutatott rá, hogy a gyerekek sokszor nemcsak célpontjai a rasszista csoportoknak, hanem működtetnek is ilyeneket, mert rabul ejti őket, hogy befogadja őket egy közösség, amelyre aztán jelentős befolyással is lehetnek.

A Feuerkrieg Division ügyében az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) is nyomozott, mert a csoporttal felvette a kapcsolatot egy olyan férfi is, aki később gyújtóbombát akart dobni az ADL egyik irodájára, valamint egy zsinagógára is. Egy másik amerikai férfi, aki szintén kapcsolatban állt az észt fiú csoportjával, a CNN amerikai hírtelevízió ellen akart pokolgépes merényletet elkövetni.

A Feuerkrieg Division tagjainak üzenetváltásaiból arra lehet következtetni, hogy a többi tagnak fogalma sem volt arról, hogy a Parancsnok egy 13 éves fiú. A Parancsnokot egyébként az ADL úgy azonosította, hogy a csoportnak küldött egyik üzenetéből a fiú lakóhelye és az egyik legnagyobb internetes videojátékáruházban használt azonoítója visszakereshetővé vált.

