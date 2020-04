Dupla szükségállapotot kellett elrendelni Mississippi államban

Szükséghelyzetet rendelt el az Egyesült Államok déli részén fekvő Mississippi állam kormányzója azután, hogy legalább hatan meghaltak vasárnap tornádók pusztításában. Tate Reeves helyi idő szerint vasárnap este Twitteren jelentette be, hogy

ma este elrendelem a szükségállapotot, hogy megvédjük Mississippi lakosainak egészségét és biztonságát a szerte az államban pusztító tornádóktól és viharoktól.

A kormányzó biztosította a lakosokat, hogy "nincsenek egyedül", minden rendelkezésre álló forrást mozgósítanak az emberek és a tulajdonuk védelmére. A mississippi katasztrófa-elhárítás hat halálos áldozatot jelentett, valamennyien az állam déli részén vesztették életüket.

Az amerikai nemzeti meteorológiai szolgálat kiadta a legmagasabb fokozatú tornádóriasztást. És teljes joggal, ugyanis az MTI által szemlézett helyi lapok szerint más államokban is katasztrofális károkat okoztak a tornádók

hétfő hajnalban Texastól Nyugat-Virginián keresztül Georgiáig összesen tíz államban 750 ezer ember volt áramszolgáltatás nélkül.

Mississippi délnyugati szomszédjában, Louisiana államban legalább 300 lakóház és épület megrongálódott Monroe városában.

keletebbre, az alabamai Morgan megyei Priceville-ben villámcsapás rongálta meg vasárnap délután egy templom tetejét és tornyát

Az erőjelzések szerint a továbbiakban is igen heves viharok várhatók Mississippiben, Alabamában és Georgiában is. Nagy erejű tornádók, pusztító széllökések és jégeső is várható. A régió szerencséje, hogy az itteni államokat egyelőre relatíve kevéssé sújtotta az Egyesült Államokban dúló koronavírus-járvány. Természetesen itt is mindenhol életbe léptették a különleges korlátozásokat, de a fertőzöttek lakosságarányos száma –Louisiana kivételével – az országos átlag alatt maradt.

Ez azonban így is ezres nagyságrendű fertőzésszámot jelent: a hárommilliós Mississippi államban hétfőig például összesen 2781 koronavírusos esetet derítettek fel, és a fertőzés következtében 96-an vesztették életüket.