Trump volt ügyvédjét kiengedik a börtönből a koronavírus miatt

Donald Trump amerikai elnök volt személyes ügyvédjét 2018 decemberében ítélték 3 évi börtönbüntetésre kampányfinanszírozási törvény megsértéséért, adó- és banki csalásokért, valamint a hatóságok félrevezetéséért.

Michael Cohen jelenleg egy otisville-i börtönben tölti börtönbüntetését, most a koronavírus-fertőzés miatt fogják hamarabb szabad lábra helyezni, mert a börtönben a fogvatartottak és a személyzet között is találtak koronavírus-fertőzöttet.

A Börtönügyi Irodát több kritika is érte az elmúlt időszakban azzal kapcsolatban, ahogy a kitöréseket kezeli, arra kérik őket, hogy engedjenek ki néhányat a nem különösen veszélyes elítéltek közül.

Több magasabb rangú személy nyújtott be fellebbezést és kérte a szabadon bocsátását a vírus miatt, köztük R Kelly és Bill Cosby is. Márciusban Cosby már nyújtott be fellebbezést a vírus miatt, ekkor elutasította a szövetségi bíró mondván, hogy "fogadja el büntetőjogi ítéletei következményeit".



(BBC)