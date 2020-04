Most Oroszországban terjed a leggyorsabban a vírus

A második legmagasabb napi új fertőzésszámot regisztrálták Oroszországban szerdára. Az újabb 5236 esettel már 57999-et tartanak nyilván, az aktív esetek száma ebből több mint 52 ezer, a halottak száma - egy nap alatt 57 újabb esettel - 513 - írta a Ria Novosztyi.

Az esetek felét a 12 milliós Moszkvában jegyezték fel. Szentpéterváron ennek tizedét. De a terjedés továbbra is országos, az ország 85 régiójából 78-ban jegyeztek fel új esetet.

Az 5236 fertőzöttből 2500 tünetmentes.

A fertőzés terjedése folyamatosan 10 százalék feletti. Április 1-je óta az esetek száma több mint hússzorosára nőtt, Európában a terjedés arányosan jóval lassabb, a járványgörbék már Spanyolországban és Olaszországban is laposodnak - igaz, a két legfertőzöttebb európai országban az esetek száma 3-4-szerese az oroszországinak. Viszont Spanyolországban az új fertőzések száma kedden csak négyezer volt, Olaszországban 2700.

Oroszország eleinte jól állt, politikailag is kihozta a maximumot a helyzetből a vezetés, áttolva egy alkotmánymódosítást, amely lehetővé teszi, hogy Vlagyimir Putyin a „második második” mandátuma lejárta után 2024-ben ismét indulhasson a hat éves elnöki mandátumért. Most azonban már nem csak a járvány súlyos gazdasági gondjai fenyegetik az olajár zuhanása miatt Oroszországot, hanem az egészségügyiek is - bár a halálozási szám egyelőre nem aggasztó, alig tizede a németországinak, ahol egyelőre összesen 150 ezer fertőzést tartanak nyilván. Csakhogy a vektor egészen más Németországban: az aktív esetek száma - tehát az egy időben fertőzöttekként tartottak száma, levonva a regisztrált fertőzésekből a már gyógyultakat és a halottakat - már hetek óta csökken, most már kevesebb, mint Oroszországban.

Franciaországban az orosz adat duplája - és a halottaké is 20 ezer, azaz negyvenszerese az orosz adatoknak -, de már napok óta stagnál, azaz az új fertőzések száma nem haladja meg a gyógyultakét.

Oroszországé viszont töretlenül nő, így szerdától újabb szigorításokat vezettek be, fokozottan figyelik kamerákkal az autósforgalmat is, ellenőrizve, hogy az autó tulajdonosa jogosult-e a kilépésre.

A Legfelső Bíróság is egyértelműsítette, hogy milyen jogszabályok alapján, milyen büntetések róhatók ki azokra, akik megszegik a karantén előírásait. Magánszemélyek 15-40 ezer rubelig bírságolhatók, ha indokolatlanul hagyták el otthonukat 100 méternél nagyobb távolságra - ezen a távolságon belül a kutyasétáltatás vagy a szemét levitele még indokolt esetnek számít száz méteren túl csak orvosi okokból lehet menni. Hivatalos személyeket azonban 50-150 ezer rubelre, jégi személyeket, 200-500 ezer rubelre lehet megbírságolni utóbbiak tevékenysége 90 napra fel is függeszthető, amennyiben megszegik a karantén előírásait.

Oroszországban a munkahelyek tömege egyelőre nem veszett el, mert az elnök kezdeményezése nyomán április 30-ig általános munkaszünetet rendeltek el, ennek azonban szintén súlyos gazdasági éra van, hiszen a fizetéseket egyelőre teljes egészében folyósítják, de a magáncégek ehhez egyelőre csak kamatmentes hitelt kapnak három hónapra - a költségvetés ezt másképp nem téríti meg.