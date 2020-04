Pár nap eltéréssel halt bele a koronavírusba egy egypetéjű brit ikerpár

Az Egyesült Királyságban meghalt egy 37 éves egypetéjű ikerpár a koronavírus szövődményeiben, írja a BBC. A gyermekápolóként dolgozó Katy Davis kedden halt bele a betegségbe, a testvére Emma, aki korábban szintén nővérként dolgozott, pedig pénteken. Mindkét ikernek volt valamilyen egyéb egészségügyi gondja, és már egy ideje betegeskedtek. A testvérünk elmondása szerint Katy és Emma együtt laktak, és

mindig azt mondták, egyszerre jöttek a világra, egyszerre is fogják elhagyni azt.

Katy Davis a Southampton Gyermekkórházban dolgozott, a kollégái elmondása szerint az élete volt az ápolói munka, és mindnyájuknak példaképül szolgált. Emma, Katy ikertestére is korábban ugyanabban a kórházban dolgozott, és őt is szerették, tisztelték a kollégái. Mindketten ugyanabban a meg nem nevezett betegségben szenvedtek, és már a fertőzést megelőzően is rossz volt az állapotuk. Eddig összes 50 brit ápoló halt meg a járvány kezdete óta.