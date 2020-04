Kedden 11-kor egy percre elnémul Nagy-Britannia

Hasfájást és szívproblémákat okoz, az orvosok szerint akár halálos is lehet.

Nem tudunk megmenteni minden munkahelyet. Ez nagyon nehéz időszak, és a java még csak most jön - mondta a brit pénzügyminiszter.

Nagy-Britanniában kedden 11 órakor egyperces csönddel adnak tiszteletet a koronavírus-járvány elleni védekezésben meghalt egészségügyi dolgozóknak.

A tiszteletadáson az ország miniszterelnöke, Boris Johnson is részt veszt. Őt kórházban, sőt az intenzíven is kezelték koronavírusos megbetegedése miatt. A miniszterelnök szóvivője azt mondta, hogy a kormányzati dolgozókat megkérték, hogy ők is adózzanak egyperces néma csenddel az egészségügyis áldozatoknak, de azt remélik, hogy országszerte csatlakoznak majd a megemlékezéshez.

A tiszteletadást még a múlt héten kezdeményezte több egészségügyi dolgozókat tömörítő szakszervezet, és végül a kormányzat is mögéjük állt.

Március 25-e óta több mint 90 egészségügyi dolgozó halt meg Nagy-Britanniában a koronavírus-járvány következtében.

(via Daily Mail)