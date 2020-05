Egy amerikai járványügyi modell azt vetíti előre, hogy jelentősen emelkedhet a naponta regisztrált új koronavírus-fertőzöttek és a halálos áldozatok száma is a következő hetekben, áll egy belső használatra készült dokumentumban, amit a New York Times szerzett meg.

A CNN szerint az előrejelzések az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) modelljein alapulnak, amiket aztán a szövetségi vészhelyzetkezelési ügynökség rakott össze chartokba és grafikákba.

A New York Times által megszerzett előrejelzés azzal számolna, hogy a napi halálos áldozatok száma a mostani kétezernél kevesebbről háromezerre nőhet június 1-ig. A dokumentum emellett állítólag arra is figyelmeztet, hogy május végére a mostani 25 ezerről akár napi 200 ezerre is nőhet az új regisztrált fertőzöttek száma. Az nem derült ki, hogy ezt a beláthatatlannak tűnő számot esetleg jelentősen megnövelt tesztkapacitás mellett becsülték-e, vagy mi alapján jutottak ilyen következtetésre.

A Fehér Ház szóvivője jelezte, hogy ez nem a Fehér Ház dokumentuma, és a koronavírus-járványt kezelő munkacsoportnak nem mutattak be ilyet egyelőre. Szerintük ezek az adatok nem tükrözik a munkacsoport által készített modelleket, vagy olyan adatokat, amiket ők elemeztek.

Egy forrás szerint viszont a munkacsoport több tagja látta már ezeket a becsléseket. A CNN-nek egy kormányzati tisztviselő megerősítette a New York Times által megszerzett dokumentum valódiságát.

A BBC azt írja, hogy Donald Trump elnök vasárnap arról beszélt a Fox Newsnak, hogy végül akár 100 ezer halálos áldozata is lehet az Egyesült Államokban a koronavírusnak.

A Johns Hopkins Egyetem adatai szerint hétfő este 1 154 621 regisztrált fertőzött volt összesen az Egyesült Államokban. Eddig 68 285 halálos áldozata volt a koronavírusnak, és 180 303-an felgyógyultak. Több mint hétmillió tesztet végeztek el eddig.

Az amerikai lapok hozzáteszik, hogy a dokumentum akkor szivárgott ki, amikor számos államban már óvatos nyitásra készülnek, noha a részleges enyhítések mellett továbbra is fenntartanak korlátozásokat.

Andrew Cuomo, New York állam kormányzója szokásos napi sajtótájékoztatóján hétfőn azt jelentette be, hogy a keleti parti térség tagállamai egymással egyeztetett terv szerint nyitják újra gazdaságaikat. Hangsúlyozta, hogy ezt a CDC által jelzett adatok alapján lépik meg. Mint mondta, New York államban az élet újraindításához az új fertőzések két héten keresztül folyamatosan mért csökkenésére, a vírustesztek növelésére és a megfelelő mennyiségű kórházi kapacitásra lesz szükség.

A floridai Miami Beachen hétfőn ismét lezárták a parkokat és a tengerparti strandokat, mert ezeket elözönlötték a szájmaszkot nem viselő emberek. Floridában Ron DeSantis kormányzó ugyan meghirdette a gazdasági és a hétköznapi élet fokozatos újraindítását, de ezt nem terjesztette ki Miamira és környékére, mert itt diagnosztizálták a legtöbb fertőzést, és itt követelte a járvány a legtöbb halálos áldozatot, írja az MTI.

Steve Mnuchin pénzügyminiszter a Fox televíziónak hétfőn úgy nyilatkozott: egyelőre „nehéz megmondani”, hogy a nemzetközi utazások az idén megindulhatnak-e. Elsődleges fontosságúnak az amerikai gazdaság újraindítását mondta, de hozzátette, hogy amennyiben az amerikai üzletembereknek szükségük lesz külföldi üzleti utakra is, akkor ezt valószínűleg sokáig csak korlátozott mértékben tehetik meg.