17 méteres óriáskijelzőn ketyeg a Trump felelősségét hirdető halálóra

Május nyolcadika óta látható New York városában, a Times Square-en egy kb. 17 méteres óriáskijelző, ami a Donald Trump halálórája (Donald Trump Death Clock) néven hivatott hirdetni a Trump-kormány felelősségét, és azt, hogy hány ember veszthette életét a kormány kezdeti inaktivitása miatt.

A Business Insider cikke szerint az elhalálozások számát Britta Jewell járványügyi szakértő és Nicholas Jewell munkája alapján változtatják a hirdetőtáblán. A halálórát Eugene Jarecki filmkészítő és barátai találták ki és készítették el azért, hogy így jelezzék a Trump felelősségét.

2020 januárjában azt tanácsolták Donald Trump amerikai elnöknek, hogy tegyen sürgős intézkedéseket a járvány megfékezésése érdekében, csakhogy ő március 16-ig semmit sem cselekedett. [...] Ha akár egy héttel korábban korlátozó intézkedéseket hozott volna, a halálozások kb. 60 százaléka megelőzhető lett volna

– hirdetik a táblán.

A filmes azt mondta a The Daily Beastnek szerdán, hogy más amerikai városokban is szeretne hasonló óriáskijelzőket elhelyezni. Az interneten is elérhető számláló jelenleg (csütörtök, 14:38) 51 084 halálnál jár.

Az Amerikai Egyesült Államokban több mint 85 ezren vesztették életüket eddig a koronavírus-járvány miatt, a fertőzöttek száma meghaladja az országban az 1,4 milliót. A betegségből eddig kb. 310 ezren épültek fel, áll a Worldometer oldalán.