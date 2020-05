46 kisbaba sír szülők után ezen a reklámvideón

Megrázó videó terjed az interneten, amit egy kijevi humánreprodukciós központ készített. A BioTexCom nevű klinika reklámnak szánta az április végén megjelent anyagot, de már az első képkockák annyira súlyosak, hogy az emberben bennakad a levegő.

A kisbabákat ukrán béranyák szülték, a külföldi szülők pedig a járványügyi korlátozások miatt nem tudnak értük menni. A csecsemők és már úton lévő lévő sorstársaik szüleinek megnyugtatása mellett – lám, milyen jól van a kicsi, szépen gömbölyödik – a videó a potenciális ügyfelek számára is azt próbálja demonstrálni, hogy a babák a szülők érkezéséig is jó kezekben vannak. A gyerekükkel az idegenforgalmi korlátozások enyhítéséig a többek között amerikai, kínai, mexikói, brit, osztrák, vagy épp bolgár és román (biológiai) szülők csak online tudják "tartani a kapcsolatot", és így követhetik a fejlődésüket is.

A béranyaság legális Ukrajnában, a BioTexCom a kínálat felső vége, a maga legalább 35 ezer eurós (12,5 millió forintos) árával, amire most még rájönnek az ellátás pluszköltségei. A cég honlapján legfelül jelenleg épp az olvasható, hogy a járványra való tekintettel a csecsemők ellátásának napi 50 eurós díját megfelezték, és a magukra maradt babákról képzett személyzet gondoskodik.

A béranyaság – tehát a megtermékenyített petesejt beültetése egy másik nő testébe, majd az újszülött visszaadása – számos etikai és jogi problémát felvet, még akkor is, ha nem pénzért végzik (ezt nevezik dajkaanyaságnak). Vannak párok, akik az eljárást kényszerből választják, mert a nő nem tud megfoganni, vagy kihordani, megszülni egy gyereket. Az is előfordul, hogy a nő szeretné megkímélni magát a terhesség és a szülés nehézségeitől, hatásaitól.

Az eljárás Magyarországon bűncselekménynek minősül. Más országokban legális, csak pénzt tilos érte kérni, megint máshol pedig ez is megengedett.

Az a helyzet, amibe a videón látható csecsemők kerültek, azért különösen veszélyes, mert a kisbabák pszichés fejlődésére nagyon rossz hatással van, ha nem tudnak azonnal elkezdeni kötődni valakihez, aki állandóan velük van. Ezzel párhuzamosan annak is megnő az esélye, hogy a szülők, mivel csak hónapokkal a születés után tudnak személyesen találkozni és valódi kapcsolatba kerülni a gyerekükkel, kevésbé kötődnek majd hozzá, vagy eleve érte se mennek.

Hatványozottan igaz ez azokra a babákra, akik a szűrések ellenére valamilyen sérüléssel születnek. Erről tavaly nyáron az ausztrál ABC készített felkavaró riportot Kijevben.