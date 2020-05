Vakon maradhat Európa az orosz fenyegetésre, ha Trump kilép a Nyitott Égboltból

Donald Trump amerikai elnök úgy döntött, hogy az Egyesült Államok kilép a Nyitott Égbolt (Open Skies) katonai egyezményből, írja a New York Times. Az egyezmény lehetőséget ad rá, hogy bizonyos feltételek betartása mellett az aláíró országok (2012. óta Magyarország is) felderítő repülőgépekkel ellenőrizzék, hogy milyen katonai tevékenységeket folytatnak a többiek, hogy így növeljék a kölcsönös bizalmat.

A New York Times nemzetbiztonsági ügyekre szakosodott újságírója szerint a Clear Skies felmondása egy lépés lehet afelé, hogy Trump kihátráljon az utolsó nagy katonai egyezmény mögül, amely az USA és Oroszország között fennáll. Utóbbi nem más, mint a New START, amelyik 1 550 darabban korlátozza mindkét ország számára a hadrendbe állított nukleáris rakéták számát. A New START-ot egy héttel az után kell majd újra meghosszabbítani, hogy az Egyesült Államok frissen megválasztott (vagy újraválasztott) elnöke letette az esküt.

Az amerikaiak már egy ideje elégedetlenek voltak a Clear Skieszal, ugyanis szerintük Oroszország rendszeresen megszegi azt, nem engedi berepülni az amerikaiakat arra a területre, ahová azokat az atomtölteteket telepítik, amelyek potenciálisan el tudnák érni Európát, valamint titkosszolgálati jelentések szerint nem jóhiszeműen használják a saját berepüléseiket, hanem adatot gyűjtenek az Egyesült Államok infrastruktúrájáról kibertámadásokhoz.

De kormányközeli források szerint az sem tetszett Trumpnak, amikor az oroszok a bedminsteri golfpályája fölött végeztek felderítést.

Európának azonban mindenképpen rossz hír, ha Amerika kilép a Nyitott Égboltból, ugyanis ez szinte biztosan azt jelentené, hogy az oroszok is kilépnek, pedig Európának – főleg a balti államoknak, amelyeket különösen fenyeget keleti szomszédjuk – kiemelten fontos lenne, hogy követni tudják az orosz határ menti csapatmozgásokat.