Belehalt egy tízéves lány az ördögűzésbe

Belehalt egy tízéves lány egy hagyományos muszlim gyógyító szertartásba Algériában, a lány testén ütlegelések nyomai és égési sérülések voltak. Az eset nagy felháborodást váltott ki az észak-afrikai országban, ahol a vallási gyógyítás és ördögűzés most is elég elterjedt. A 28 éves gyógyítót letartóztatták.

A szertartásra a lány otthonában, Guelma városban került sor, ahonnan súlyos sérülésekkel vitték kórházba, de ott sem sikerült megmenteni az életét. Az ügyész elrendelte a test boncolását, az Allah nevében fellépő gyógyítót pedig letartóztatták.

A ruqya néven ismert vallási gyógyító szertartások ma is elég népszerűek az iszlámban, a modern korben alternatív gyógyászatként is jelen vannak. Az ördögűzés, démonoktól való megszállottság elleni szertartásoknak megvan a gyökere az iszlám vallásjogban és népi vallásosságban, ezek szabályozzák a megengedhető és tiltott gyakorlatokat is. A beteg agyonverése természetesen nem tartozik az utóbbiak közé. Különösen mentális problémák esetén azonban a szertartások könnyen visszaélésekhez vezethetnek a kritikusok szerint. A lány halála a Guardian cikke szerint nagy felháborodást váltott ki Algériában a közösségi médiában, ahol kínzásról és kivégzésről írnak.