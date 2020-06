A brit iskolákban részben újraindult az oktatás, a balkáni országok óvatosan nyitják a határokat

Nagy-Britannia: részlegesen újraindult az oktatás

Részlegesen újraindult hétfőn a tanítás a brit iskolákban, miután a brit kormány valamelyest enyhítette a koronavírus-járvány megfékezését célzó, több mint két hónapja elrendelt korlátozásokat. Hétfőtől az általános iskolák nulladik, első és hatodik osztályos tanulói térhettek vissza iskoláikba, de csak a szokásosnál kisebb, legfeljebb 15 fős osztálylétszámokkal kezdődhetett az oktatás. Tervezik emellett a tanítás szakaszos és korlátozott elkezdését a tizedik és a tizenegyedik osztályokban, amelyek az angol-walesi rendszerben már a középiskolának felelnek meg. Az iskolák hétfői részleges nyitását a felmérések nem fogadta osztatlan lelkesedés. A National Foundation for Educational Research 1200 fős mintán elvégzett, hétfőn nyilvánosságra hozott vizsgálata szerint a szülők 46 százaléka nem kívánja iskolába engedni gyermekeit.

Tiltakoznak a brit beutazási karantén ellen

Hétfőtől egyes piacok is kinyithattak. Két hét múlva, június 15-én az összes olyan üzlet is kinyithat, amely nem alapvető közszükségleti cikkeket árusít. Az éttermek, a pubok, a színházak és a mozik ugyanakkor továbbra is zárva tartanak, bár az éttermek házhozszállításra vehetnek fel rendelést. Hétfőtől hatfős, nem egy háztartásban élő csoportok találkozhatnak szabadtéren, és nemcsak közterületen, hanem például magánházak kertjeiben is, bár a nem egy háztartásban élőknek továbbra is két méter távolságot kell tartaniuk egymástól.

Mindeközben folytatódnak a tiltakozások a brit kormány által jövő hétfőtől tervezett beutazási karanténintézkedés ellen. Június 8-ától kéthetes karanténba kell vonulniuk a külföldről Nagy-Britanniába érkezőknek, köztük a brit állampolgároknak is. Simon McNamara, a Nemzetközi Légiközlekedési Szervezet (IATA) nagy-britanniai és írországi regionális igazgatója a The Times című konzervatív brit napilap hétfői kiadásának nyilatkozva kijelentette: a terv az ország bezárásával érne fel, mivel ha valóban bevezetik a karanténintézkedést, miközben más országokban éppen most kezdik feloldani a hasonló korlátozásokat, Nagy-Britanniában senki nem fog utazni. A brit polgári repülés szakmai szervezete, az Airlines UK hétfői nyilatkozata szerint a karantén "a legrosszabb, amit a brit kormány kitalálhatott", hiszen pontosan olyan időszakban léptetnék érvénybe, amikor más országok határaik újranyitására készülnek.

Moszkvában megnyitottak a parkok és a nem élelmiszert árusító üzletek

Megnyitottak hétfőn a parkok, a nem élelmiszert árusító üzletek és a javító-tisztító szolgáltatások Moszkvában, miután a helyi hatóságok szerint sikerült lelassítani a Covid-19-járvány terjedését. A fővárosiaknak a maszkviselési és távolságtartási kötelezettség, valamint a digitális forgalmi engedélyek rendszerének betartása mellett korlátozás nélkül engedélyezték a reggeli szabadtéri testmozgást, valamint lakcím szerinti időbeosztás mellett a sétát is a reggel és az este 9 közötti időszakban. A stadionokat megnyitották a hivatásos sportolók előtt. Szentpéterváron megszűnt a kötelező utcai maszkviselet és a 65 éven felüliek önizolációja, ismét látogathatóvá tették a temetőket.

Közép-Oroszország régiói közül Tula megyében megszűntették a digitális forgalmi engedélyek használatát és megnyitották a teraszokat, Kurszk megyében a moszkvaihoz hasonló enyhítéseket vezettek be, Szmolenszk megyében újból lehet házasságot kötni - igaz, csak a pár és az anyakönyvvezető részvételével -, Voronyezs megyében pedig engedélyezték a pártgyűléseket. A járvány miatt bevezetett korlátozások fokozatos feloldása jegyében a nyitás második szakasza kezdődött el több dél-oroszországi és az észak-kaukázusi régióba, amelyek gazdaságában komoly súlya van az idegenforgalmi bevételeknek. A szállodák még nem, de a gyógykezelési engedéllyel rendelkező szanatóriumok többnyire megkezdték működésüket. Több területen Covid-19-mentességi igazoláshoz kötik a beutazást.

Szerbiában ezer fős szabadtéri rendezvényeket is engednek

Szerbiában az utóbbi 24 órában 11 381-ről 11 412-re emelkedett az igazolt fertőzöttek száma. Hétfőtől engedélyezett az ezer fős szabadtéri rendezvények megszervezése, zárt térben azonban továbbra is egyszerre csak százan tartózkodhatnak. A tömegrendezvények megtartása azért is fontos, mert az országban június 21-én általános választásokat tartanak, a pártok pedig mindeddig nem nagyon tudtak kampányrendezvényeket szervezni. Hétfőtől a sportrendezvényeken a közönség is részt vehet, de be kell tartani a szükséges elővigyázatossági előírásokat.

Koszovó határai nyitva, de egészségügyi szűrést végeznek

Koszovóban egy nap alatt 1070-ről 1083-ra nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. A balkáni ország hétfőtől megnyitotta szárazföldi határait, a határállomásokon azonban egészségügyi ellenőrzést végeznek minden belépő esetében. A belépő utasoknak nem kell karanténba vonulniuk, ha négy napnál nem régebbi, negatív koronavírus-teszttel rendelkeznek, ellenkező esetben egyhetes karantén vár rájuk. Egy hét múlva várhatóan a repülőtereket is megnyitják. Hétfőtől újra megnyitottak az óvodák, a vendéglátóhelyek és a bevásárlóközpontok is.

Észak-Macedónia a szigorításon gondolkodik

Észak-Macedóniában vasárnapról hétfőre 2164-ről 2226-ra nőtt az azonosított fertőzöttek száma. A korábbi szigorú intézkedések lazítását követően hirtelen megnőtt az újonnan fertőzöttek száma, míg korábban naponta legfeljebb 15-20 fertőzöttet regisztráltak, a kijárási tilalom eltörlését követően 50-60 új fertőzöttet is nyilvántartásba vettek naponta. Az ország vezetése a korlátozó intézkedések újbóli bevezetését helyezte kilátásba, ha nem kezd el csökkenni a héten a napi új fertőzöttek száma.

Boszniába meghívólevél és teszt kell

Bosznia-Hercegovinában egy nap alatt 2494-ről 2510-re emelkedett az igazolt fertőzöttek száma. A nyugat-balkáni ország megnyitotta határait a szomszédos országok állampolgárai számára, akik szabadon, bármilyen teszt vagy meghívólevél nélkül léphetnek be Bosznia-Hercegovinába. A más országokból érkezők számára meghívólevél és 48 óránál nem régebbi, negatív koronavírus-teszt kell a belépéshez. Az ország emellett a repülőtereit is megnyitotta a belépő és kilépő forgalom előtt.

Nem mindegy, ki honnan érkezik Montenegróba

Montenegróban majdnem egy hónapja nem regisztráltak új esetet. Az Adria-parti állam is megnyitotta a határait hétfőn. Belépéskor a montenegrói állampolgároknak, valamint azoknak, akik olyan országból érkeznek, ahol a fertőzöttek száma százezer lakosonként nem éri el a 25-öt, nem kell karanténba vonulniuk, míg a többi országból érkezők 14 napos karanténra kötelezhetők.