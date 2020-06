A Star Wars egyik színésze vezette a londoni szimpátiatüntetést

Az új Star Wars-trilógia egyik főszereplőjét, a kiugrott rohamosztagost, Finnt alakító John Boyega is felszólalt azon a békés szimpátiatüntetésen, amit a londoni Hyde Parkban tartottak ma délután. Boyega megafont ia magához ragadta egy időre, és azt mondta a parkba egyre csak érkező tüntetőknek, hogy "Faji egyenlőséget kell követelnünk, mégpedig azon nyomban!"

A CNN Boyega beszédét "érzelmesnek és megindítónak nevezte." A színész azt mondta, a feketék élete mindig is számított, utalva ezzel a #Black Lives Matter mozgalomra, melyet a mostani tüntetések egyik szervezőjének tartanak.

Mindig is számítottunk. Mindig is jelentettünk valamit, Mindig is sikeresek voltunk, bármilyen ellenállásba is ütköztünk. Eljött az idő. Nem várok tovább. Minden fekete nagyon jól emlékszik arra a pillanatra, amikor emlékeztetik arra, hogy fekete. Ezt nem lehet elfelejteni.

A Hyde Parkba azért vonultak ki az emberek (a járványelőírásokat szigorúan betartva), hogy szolidaritásukat fejezzék ki az USA-ban éppen egy hete zajló tüntetések résztvevői és az egész eseménysorozatot kiváltó gyilkosság áldozata iránt. Boyega felsorolt számos olyan feketét, akik a rendőrség áldozatai lettek az USA-ban, majd felhozta Stephen Lawrence-t, egy feeket, brit fiút, akit 1993-ban a bőrszíne miatt gyilkoltak meg, illetve Mark Duggant, akit 2011-ben a rendőrség lőtt le. Utóbbi egyébként országos tüntetéssorozathoz vezetett.

Mondok valamit, figyeljetek, mert fontos! Meg kell értenetek, milyen fájdalmas ez nekünk, de azt is, hogy a mozgalom túléléséhez az kell, hogy nem engedjük ki a kezünkből, és mindent a lehető legbékésebben csinálunk. Alig várják, hogy elcsesszük.

Európa-szerte tartottak szimpátiatüntetéseket, egyrészt az amerikai események miatt, másrészt azért, hogy a saját országukban tapasztalható rasszizmusra felhívják a figyelmet.

2020. május 27-én zavargásokba fordult tüntetések robbantak ki az Egyesült Államokban, miután egy rendőri túlkapás miatt két nappal korábban meghalt George Floyd. Egy videón látszott, hogy a 46 éves fekete férfi nyakán hosszú percekig térdelt egy rendőr, figyelmen kívül hagyva segélykéréseit. Derek Chauvint emberöléssel gyanúsítják.

Az eset miatt legalább 40 városban vonultak utcára emberek. Sok helyen erőszakos zavargásba fordultak a békés tüntetések, a Fehér Ház közelében is gyújtogattak. Több helyen kijárási tilalmat vezettek be, de így is folytatódtak a tüntetések. Tizenöt államban a Nemzeti Gárdát is bevetették.