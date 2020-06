Világrekord hatásszünettel minősítette Kanada kormányfője Trumpot

22 másodperces hallgatással kezdte választát a kanadai kormányfő, amikor arról kérdezték, mi a véleménye arról, ahogyan Donald Trump kezeli az Egyesült Államok elnökeként a rendőri intézkedés során megölt afroamerikai George Floyd halála után kitört tiktakozássorozatot.

A teátrális eszközökkel egyébként is szívesen élő Justin Trudeau a beszédes hallgatás után sem szólt Donald Trumpról, az Egyesült Államokról annyit mondott, aggodalommal figyelik a szomszédban történő eseményeket. Ez most inkább a hallgatás ideje, felismerése annak, hogy a haladás ellenére még mindig élő probléma a diszkrimináció. Hosszasan szólt viszont arról, hogy a rasszizmus, a hátrányos megkülönböztetés a kanadai mindennapoktól sem idegen és ez ellen nem csak a kormánynak, de a kanadai társadalomnak is tennie kell.

Az újságírói kérdés részben megelőlegezte Trudeau válaszának dramaturgiáját azzal, hogy amennyiben nem akarja kommentálni Trump fenyegetéseit a katonai mozgósítással, a könnygáz tüntetők elleni bevetésével kapcsolatban, akkor mondja el, milyen üzenetet fogalmazna meg a történtek után.