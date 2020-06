Egy 72 éves nőt is megerőszakolt a brit kislány elrablásával vádolt férfi

Egy 72 éves amerikai turista megerőszakolásáért is elítélték már azt a férfit, akit Madeleine McCann elrablásával gyanúsítanak, írja a Süddeutsche Zeitung. A férfi 2005-ben erőszakolt meg egy 72 éves amerikai turistát Praia de Luzban, ugyanabban a városban, ahol Madeleine is eltűnt. A bűncselekményért 7 év börtönre ítélték. A Spiegel szerint a férfit már 1994-ben, 17 éves korában elítélték szexuális bűncselekmények miatt, és összesen 17 alkalommal állt bíróság elé eddigi élete folyamán, többek között lopásért, testi sértésért, ittas vezetésért, kábítószer birtoklásáért is.

Ahogy arról korábban az Index is beszámolt , egy 43 éves börtönben ülő német férfi az új gyanúsított a világ leghíresebb eltűnt gyerekének, Madeleine McCann eltűnésének ügyében.

Szerdán még nem lehetett tudni, hogy a férfi miért került börtönbe, de a rendőrség csütörtöki közleménye elárulta, hogy a gyanúsítottat szexuális bűncselekmények, köztük gyermekek szexuális bántalmazása miatt többször elítélték már. A jelenlegi börtönbüntetése független Madeleine McCann ügyétől.